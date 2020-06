L’action des Anonymous contre le racisme

Les Anonymous, disparus depuis 2014 font leur grand retour avec une vidéo dénonçant les violences policières et ainsi soutiennent le mouvement Black Lives Matter.

La mort de l’afro-americain George Floyd lors d’une interpellation par les forces de l’ordre de Mineapolis ce lundi 25 mai secoue les Etats-unis. Ce funeste événement est le point de départ des manifestations qui remuent le pays actuellement. L’arrestation filmée, diffusée sur les réseaux sociaux a générée l’indignation général et des manifestants sont alors descendus dans les rues pour demander justice. Le pays tout entier exprime sa colère et son agacement face aux violences policières, se ralliant ainsi au mouvement Black Lives Matter .

Le groupe d’activiste au visage de Guy Fawks est venu en soutien au mouvement, c’est tout d’abord dans une vidéo postée sur Facebook que le groupe de hacker a annoncé son retour. Le groupe a ensuite piraté les ondes de la police de Chicago pour y diffuser « F** Da Police » de N.W.A. La musique n’est pas sans symbole, puisqu’elle dénonce les violences et les abus de force de la police.

En monopolisant les ondes ils ont donc bloqué la police de toute communication à propos des manifestations.

Le groupe a aussi publié sur son twitter des messages aux manifestants et a rappelé son soutient au mouvement Black Lives Matter, qu’ils soutenaient déjà en 2014.

We stand in solidarity with the protesters and revolutionaries fighting the US oligarchy, fighting the injustice of a massively corrupt racist system that has continued on for generations. #BlackLivesMatter

« Nous sommes solidaire avec les manifestants et les révolutionnaires qui se battent contre l’oligarchie américaine, qui se battent contre l’injustice d’un système raciste massivement corrompu qui a perduré pendant des générations. #Blacklifematter «

Les Anonymous ont aussi infiltré les bases de données des services de police américain, leur donnant ainsi accès à de nombreux dossiers compromettant. Ils ont déjà révélé au grand jour des dossiers compromettant, impliquant Epstein, Trump et d’autres personnalités américaines dans un trafic d’enfants et d’images pédo-pornographiques.

No one: ….

#Anonymous after 3 years, few hours later:

1. Taken down the #Minneapolis PD website.

2. Hacked #Chicago PD radios and played the song ‘Fuck the Police’.

3. Promise to expose #Ferguson PD.

4. Released #Trump #Epstein docs regarding their connection and crimes. pic.twitter.com/VzZAZaVY1o

— Anonymous (@YourAnonCase) May 31, 2020