L’UGC George V des Champs-Elysées annonce sa fermeture

Alors que le 22 juin les salles obscures de France rouvrent leurs portes, l’on vient d’apprendre que l’UGC George V, cinéma vieux de 82 ans, dominant le haut de l’avenue des Champs-Elysées ne rouvrira pas. Un hôtel devrait le remplacer.

L’annonce est arrivée comme une surprise. Alors que l’UGC Georges V a fermé ses portes comme les 2000 salles de France le 15 mars et qu’on pensait qu’il allait rouvrir en même temps que les autres, le propriétaire des murs, Groupama refuse de renouveler le bail et demande qu’UGC lui rende les locaux le 30 juin. La salle qui date de 1938 et dont le nom rend hommage au roi britannique Georges V ne rouvrira donc pas.

On a pu lire que c’est un hôtel de la chaîne Sofitel qui le remplacerait.

Après la fin du Gaumont Amabassade en 2016, ce changement de bail ne laisse plus que trois complexes de cinéma sur la mythique avenue avec le Normandy, le Gaumont ex-Marignan, Publicis et autour le Lincoln, le Balzac, le Mac Mahon, le Club de l’étoile et le club Marboeuf…

visuel : UGC