Festivals : Le Printemps de Bourges se réinvente en temps de confinement

La 44ème édition du festival, connu à travers la France, promettait un programme plus qu’intéressant. Malheureusement, la crise actuelle oblige l’organisation à repenser le festival, peut-être pour le meilleur ?

Rebaptisé Printemps Imaginaires, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel aura bien lieu, du 21 au 26 avril comme convenu, mais sous une forme un peu spéciale cette fois-ci. En effet, plus de distinction entre artistes, journalistes, techniciens, etc. pour cette édition inédite. Suite à un communiqué de presse qui vient de paraître, tous sont invités à participer aux événements cette année, qui se feront en ligne, dans le respect des mesures de sécurité imposées par le gouvernement.

Pour continuer à placer la découverte et la création au cœur de son initiative, le Printemps de Bourges Crédit Mutuel se réinvente dans l’air du numérique en invitant tous les acteurs du festival à partager de nouvelles créations inédites. Carte Blanche pour tous. Ce met donc en place une « odyssée culturelle et humaine inattendue au cœur d’une parenthèse historique si singulière ». Les différents acteurs de cette édition 2.0 seront annoncés le 16 avril.

Quelques gros noms, comme Ayo, les Rita Mistouko, et Mathieu Chédid ont déjà assuré vouloir faire partie de ce tout nouveau projet, qui garantit un printemps avec un Printemps. Les contenus seront diffusés sur le site internet du festival, ainsi que sur ses réseaux sociaux. Contenus exclusifs, en lives ou en enregistrements, les plus adeptes du festival pourront se consoler comme il se doit depuis chez eux. Tous les contenus sont acceptés, des chansons aux recettes de cuisines, en passant par les vidéos de lectures et les dessins. De quoi prouver une fois pour toute que ce festival « n’est pas comme les autres ».

Pour faire un retour sur la programmation du festival telle qu’elle était prévue avant le confinement, retrouvez notre interview du programmateur, Jean-Michel Dupas.

Toutes les informations ici.

Visuel : ©Printemps de Bourges