Enchères : la Mustang de « Bullitt » détient un nouveau record !

Remporté aux enchères à 3,74 millions de dollars, le bolide piloté par Steve McQueen, dans le film de Peter Yates, devient la Mustang la plus chère au monde.



Kissimmee, la plus grande vente aux enchères automobile



La plus grande vente aux enchères de voitures de collection au monde s’est tenue au début de ce mois de janvier. Le rendez-vous annuel, organisé par la maison américaine Mecum, a comme d’habitude duré dix jours à Kissimmee, en Floride.

Si l’événement propose des modèles pour toutes les bourses et pour tous les goûts, tous s’accordent à dire que le clou du spectacle est la mythique Mustang conduite par le « King of Cool » dans Bullitt.

À son entrée, elle est acclamée comme une rockstar car il s’agit de l’unique exemplaire encore roulant des deux utilisés pour le tournage.

Ce film de 1968 est notamment célèbre pour la course-poursuite à travers les rues de San Francisco, qui devient par la suite l’un des moments les plus mémorables de l’histoire du cinéma ; pour cette séquence, il remporte d’ailleurs l’Oscar du meilleur montage. La scène dure au total 10 minutes et 53 secondes mais son tournage a duré trois semaines.

Les voitures ont été prêtées, à la suite d’un accord commercial, par Ford à Warner Bros, diffuseur du film.

Modifié pour les besoins du film et répondre aux exigences de Steve McQueen, c’est un modèle unique.

Au départ, proposée à 3500 dollars, elle est finalement adjugée, le 10 janvier dernier, à la modique somme de 3,74 millions de dollars, soit 3,36 millions d’euros, tous frais compris. Le coupé est alors devenu la Ford Mustang la plus chère de l’histoire, battant le record précédent de plus d’un million de dollars. Celui-ci était détenu par la même maison, Mecum pour une Ford Mustang Shelby GT500 de 1967 achetée à 2,2 millions de dollars, l’an dernier, à Kissimmee.

Cet engouement est bien évidemment dû au fait que McQueen l’ait pilotée car ce n’est pas la première fois que l’acteur hollywoodien fait grimper les enchères. Déjà en 2011, Porsche 911 qu’il conduit dans le film Le Mans a explosé les compteurs : lors d’une vente aux enchères de Pebble Beach, elle est en effet adjugée à 1,25 millions de dollars.

Et cette année, avec la Mustang, l’enthousiasme perdure : le célèbre bolide vert foncé a été acquis à prix d’or !

Petit historique de la Mustang



Après le tournage de Bullitt, la voiture a été cédée à un salarié de la Warner Bros, Robert Ross, qui la revend, en 1970, au détective Frank Marranca. Quatre ans plus tard, lors d’une vente aux enchères, Robert Kiernan l’achète pour la somme de 6 000 $. Il la conserve jusqu’à sa mort, refusant de la céder à quiconque … pas même à Steve McQueen en personne.

L’acteur lui propose pourtant de trouver une Mustang similaire et une belle somme en échange, mais Kiernan a toujours refusé. Utilisée au quotidien, la voiture devient le véhicule familial jusqu’à ce que l’embrayage cède en 1980. Or, hasard de l’histoire, McQueen meurt la même année.

Le fils de Robert, Sean hérite de l’automobile qui, une fois réparée est à nouveau présentée au public lors du salon de Détroit en 2018, avant d’être mise aux enchères cette année. En plus du certificat d’authenticité délivré par Warner Bros, le véhicule est livré avec une des lettres adressées par Steve McQueen à Robert Kiernan.

En janvier, ainsi la Ford de Bullitt est non seulement devenue la Mustang la plus chère au monde mais elle a aussi enregistré la meilleure vente de cette adjudication de Kissimmee, où trois autres modèles ont également dépasser le million de dollars. Un record pour la voiture vue dans l’une des séquences les plus célèbres de l’histoire du cinéma américain donc !

Visuel : © Affiche du film Bullitt – Warner Bros.