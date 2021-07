Cannes 2021 : Ouverture entre classe et bon humour, mais « Annette » décevante

Après une Cérémonie de lancement riche d’invités internationaux prestigieux, le Festival de Cannes 2021 a dévoilé son Film d’Ouverture, un Annette qu’on a pu trouver assez creux.

De la Cérémonie d’Ouverture de Cannes 2021, on garde d’ores et déjà le souvenir d’un moment élégant et efficace, célébrant le retour à un Festival avec spectateurs présents : discours brillant, dans un français parfait, de l’Invitée spéciale toute vêtue de blanc et de scintillant Jodie Foster, venue recevoir une Palme spéciale pour l’ensemble de sa carrière – résumée dans un montage soutenu par une très belle bande originale – ou rôle de Maîtresse de Cérémonie tenu avec finesse par Doria Tillier… On se remémore également les allures très colorés du jury chargé de décerner la Palme d’or à un lauréat choisi parmi la vingtaine de films concourant – du rouge élégant de Mylène Farmer au vert stylisé porté par Mélanie Laurent – ainsi que le look marquant du Président Spike Lee, en baskets et costume rose. La présence sur scène de Pedro Almodovar – remettant sa distinction à Jodie Foster – et de Bong Joon-ho – appelé là pour déclarer le Festival ouvert, et faire ainsi le lien avec la dernière édition en date, 2019 – était également à saluer.

On gardera aussi en tête l’atmosphère de la cérémonie, marquée par un humour plutôt malin et témoignant de la joie de pouvoir être dans des salles rouvertes. Certains des réalisateurs et acteurs des œuvres lauréates du Label Cannes 2020, présents parmi le parterre de personnalités conviées, ont été d’ailleurs invités à se lever, puis applaudis : Bruno Podalydès, Marie-Castille Mention-Schaar – dont le film distingué n’est toujours pas sorti – ou encore Nicolas Maury, marquant lui aussi par son allure sertie de diamants. La Palme du naturel revenant au final à Spike Lee – suivi de près par Bong Joon-ho – regrettant de « ne pas parler aussi bien français que Jodie Foster« , et lâchant le dernier mot de cette soirée, « Open !« , avec une intonation funky.

Annette, ou Leos Carax pas très magique

Film faisant l’Ouverture du Festival de Cannes 2021 – tout en étant aussi en Compétition pour la Palme d’or – Annette démarre de la plus belle des façons : on voit son réalisateur, Leos Carax, lancer en direct son histoire, puis les Sparks, célèbre groupe de rock, commencer à chanter, avant de quitter leur studio pour partir continuer leur morceau en marchant dans la rue, avec Adam Driver et Marion Cotillard qui les ont rejoints, et qui, à l’issue de cette sublime séquence en chanson, « partent vers leur histoire ». Le tout donné à entendre dans une qualité de son exceptionnelle, avec des paroles qui clament haut et fort qu' »il est temps de commencer« . Une ouverture digne du Leos Carax qu’on aime, celui qui filme de la vie en mouvement et en chemin permanents, imprégnée de rêve. Annette est donc une comédie musicale artistiquement ambitieuse, débutant bien. Las, lorsqu’arrive le troisième passage chanté, c’est la douche froide : les deux acteurs principaux, Adam Driver et Marion Cotillard (en fait presque totalement absente au cours de la deuxième heure) clament fort qu’ils s’aiment à la folie, alors qu’on ne sent aucune alchimie entre eux, et que l’on n’a pas eu le temps d’observer leurs sentiments s’installer. On remarque alors, aussi, que les chansons ne sont pas terribles, peu inspirées.

Ce couple au centre du récit va avoir un enfant, être perturbé par l’attitude autodestructrice qui émerge, on ne sait pas trop pourquoi, chez le mari, Henry – Ann, sa femme paraissant elle aussi assez perturbée, dès le départ – avant qu’Annette, leur bébé, ne révèle un don surprenant. Si l’absence d’alchimie entre les deux acteurs principaux handicape la première heure, rendant ses trouvailles visuelles sans chair et assez creuses, la deuxième heure apparaît un peu plus réussie, portée par une belle idée. Mais sa trame évolue de façon très conventionnelle, et reste assez mal écrite : beaucoup de scènes font déjà-vues, et le personnage d’Adam Driver n’est pas gâté.

En fin de compte, à plusieurs moments, l’aspect physique d’Adam Driver, qui incarne peu ou prou le personnage principal ici, fait penser grandement à celui de Leos Carax lui-même. Qu’en déduire ? Le cinéaste qui signa le splendide Holy Motors veut-il parler de lui, à travers ce nouveau film ? Si oui, ce qu’il exprime peut sembler assez peu intéressant, et surtout peu recherché. Ici, le fond manque. En conséquence, la forme d’Annette à des allures de coquille vide.

Le Festival de Cannes se déroule du 6 au 17 juillet.

En Compétition pour la Palme d’or, Annette est à voir dans les salles françaises depuis ce 6 juillet.

Annette de Leos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard, Simon Helberg… Distribué par UGC distribution.

Visuel : © UGC Distribution

Visuel Une : affiche du film