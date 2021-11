Agenda culturel de la semaine du 22 novembre 2021

Musique et premières fééries de Noël s’invitent cette semaine pour adoucir cette fin de mois de novembre !

Concert de jazz par Joe Alexander ce 22 novembre

Joe Alexander se produira en trio à l’Auditorium la Seine Musicale le 22 novembre à 20h30, ne manquez pas ce jeune prodige adoubé par Herbie Hancock et Wynton Marsalis. A 18 ans, il impressionne par sa virtuosité. Ses compositions inspirées sont un ravissement, ses reprises de standards sont remarquables. A ne pas rater. Plus d’informations : ici.

Encore un peu plus de jazz avec Estelle Perrault en concert ce 25 novembre

La chanteuse Estelle Perrault sera en concert au Bal Blomet le 25 novembre à 20h. Son 2ème album, Dare that Dream, est nourri de compositions originales et de standards, comme « Yesterdays » (Jerome Kern) ou « You Must Believe In Spring » (Michel Legrand). Elle sera notamment accompagnée par Hermon Mehari, le formidable trompettiste américain au jeu envoûtant. Une jolie voix, suave et mélodieuse, à découvrir. Plus d’informations : ici.

Noël s’approche à grands pas à La Défense

Le marché de Noël de La Défense est le plus grand d’Ile-de-France ! Retrouvez ses 350 chalets et exposants, venus du monde entier, à partir du 25 novembre. L’évènement s’étend sur plus de 13000 m2 aujourd’hui, n’ayant cessé de s’étendre depuis sa création en 1995. L’occasion de s’immerger dans les fêtes de fin d’année est arrivée… !

La féérie de l’hiver s’invite à Saint-Cloud

Le Domaine national de Saint-Cloud accueille depuis le 19 novembre Lumières en Seine. Maintenant que les jours raccourcissent, les jardins s’illuminent la nuit sur un parcours de 2 kilomètres pour mieux nous enchanter !

Le Trio Hélios à retrouver à Caen !

Le Trio Hélios se produit le 23 novembre au Conservatoire et Orchestre de Caen lors du concert D’un matin de printemps. Il mêle des œuvres de Lili Boulanger, Saint-Saëns et Ravel. Le concert est programmé dans le cadre de la sortie du disque D’un matin de printemps, disponible chez Mirare depuis avril dernier.

Le Festival Un week-end à l’Est met à l’honneur la ville de Sofia

Le festival pluridisciplinaire met chaque année sur le devant de la scène une ville d’Europe centrale ou orientale ; et ceci à travers ses artistes. Théodore Ushev en est cette année le président. Retrouvez à partir du 24 novembre à Paris un grand nombre d’évènements autour de la photographie, de la musique, du cinéma… A ne pas manquer ! Jusqu’au 29 novembre.

Visuel : © IlonaF