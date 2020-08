Carnet de voyage : Du côté de Neuchâtel et Berne

Évacuons d’emblée les clichés. La Suisse ne résume pas à la trinité : ordre, ponctualité et propreté. Pas plus qu’elle ne résume à une carte postale mettant en scène l’enfant terrible de la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, consultant nonchalamment sa montre (suisse) en dégustant une fondue au chocolat au bord du lac Léman.

Par Katia Bayer et David Khalfa

La Suisse, c’est bien plus que cela. La belle Helvétie rime aussi avec musique (jazz et classique), art, gastronomie, lifestyle, randonnées bucoliques dans une nature grandiose et immaculée… La preuve de cette surprenante diversité avec ce carnet de voyage que Toute la Culture vous propose en plusieurs chapitres cet été.

L’avant-garde à Neuchâtel

On démarre le périple à Neuchâtel, côté francophone, surnommée « Neuch » par les jeunes branchés qui y vivent. On apprécie l’excellent café de spécialité chez CofteArt, attablé à une terrasse de la vieille ville où coule l’eau qui traverse cette dernière de part en part. Le château médiéval surplombe les hauteurs de la ville plongée dans une indolence toute estivale. Les bars cool situés en contrebas ne sont pas assaillis par les touristes. On peut y déguster de rafraichissantes bières artisanales brassées dans le canton, notamment à la place des Halles. Pour se baigner, rien de plus simple. De nombreuses petites plages donnent accès au Lac. On peut même avec un peu de chance assister à une demande en mariage accompagnée d’une procession de ballons blancs et rouges aux couleurs du pays se déroulant sur l’une des passerelles surplombant les plages de cailloux et applaudir les futurs mariés en barbotant dans les eaux du lac.

Le Musée d’art et d’histoire local, très discret de l’extérieur, est à voir aussi. Derrière la lourde porte d’entrée en bois se trouve à l’étage une petite collection permanente de tableaux, sculptures, dessins et estampes légués par Yvan et Hélène Amez-Droz, deux frères et sœurs français d’origine neuchâteloise. Parmi les œuvres exposées, deux portraits de femmes épatants de Kisling et Renoir, un Pissaro éblouissant, mais aussi des Manet, Monet, Matisse, Sisley, Cézanne, Corot, … On aurait souhaité que certains de ces chefs-d’œuvre soient davantage mis en valeur. Dans cette pièce, les murs sont gris et bas, certains visiteurs passent à côté des œuvres sans les voir, d’autres, heureusement, prennent le temps de s’arrêter, comme ces deux adolescents qui osent un discret « c’est beau » devant un Manet.

Nouvelle surprise en montant l’imposant escalier en colimaçon qui débouche sur des peintures murales monumentales et des vitraux colorés figeant allégories religieuses et paysages d’une nature idyllique. Le travail d’Olga Cafiero, lauréate du 3ème concours de l’enquête neufchâteloise organisé par le Musée d’art et d’histoire, est exposé à l’étage. Il met en images la flore du canton. Sept séries photographiques de fleurs du territoire sont exposées sur plus de 160 spécimens recensés. Ici, les plafonds sont hauts, les murs sont blancs et le travail de la photographe suisse et italienne est bien mis en avant. Ici et là, les spécificités, formes et couleurs des fleurs ressortent, les arrière-plans gris des photos contrastent avec les murs blancs. Une fleur mauve côtoie une fleur rose, un trio en noir et blanc se déploie sur un mur, des fleurs jaunes s’incrustent sur un arrière-plan nocturne, capté en noir et blanc. Une exposition pleine de charme et de poésie à voir jusqu’au 27 septembre.

Berne, l’alémanique

On poursuit le voyage avec comme nouvelle étape à Berne, capitale fédérale germanophone. Sur place, la vieille ville médiévale en impose. Pavés (évitez les tongs), petites boutiques sous les arcades, horloge astronomique (Zytglogge), musée et banc d’Einstein qui a résidé dans la capitale suisse, rivière (l’Aare) entourant la ville : Berne a un charme fou. L’emblème de la ville, c’est l’ours. On le trouve dessiné sur les façades, sculpté en bois (selfie obligé), en mode peluche et même en chair et en os dans une fosse dédiée (la « Bärengraben ») dédiée le long de la rivière, mais manque de pot de miel, on ne le verra pas pendant notre visite (tristesse incommensurable).

La marmotte-peluche aussi est à la mode : on la trouve montrant ses dents dans une pharmacie ou lisant un conte dans une librairie pour enfants. Dans cette ville romantique et calme à souhait, on sent beaucoup d’humour de la part de ses habitants n’hésitant pas à afficher en vitrine une collection de jouets allant du nain de jardin à Oui-Oui en passant par les Simpson, les Muppet et les Barbapapa ou une collection de bonbons Pez de notre enfance, triés par couleurs. Là où on est vraiment épaté, c’est à deux endroits totalement différents. Tout d’abord, à notre arrivée, on découvre qu’on peut faire trempette dans l’Aare, la rivière locale. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une baignade anodine puisque les nageurs se laissent tranquillement portés par le courant de l’eau ! Beaucoup de baigneurs ont sur eux un sac imperméable dans lequel ils glissent leurs biens et qui leur sert d’appui. Pratique pour éviter de revenir en arrière pour récupérer ses affaires. Pour sortir de l’eau, ce n’est pas une mince affaire. Il faut s’agripper aux nombreuses rampes rouges et atteindre les escaliers qui donnent accès à la rive. D’emblée, on nous interroge : « Are you a good swimmer ? ». Après la tentation (« trop cool ! »), la résignation (« je reste ici ! ») et l’angoisse (« ça a l’air dangereux »), on se lance, aidé par un couple sympa, ne nous lâchant pas d’une semelle ni d’une vague. La sensation est géniale et après quelques recommandations (« nage là où le courant est le plus faible », « fais attention à l’arbre »), on se lance et on sort de l’eau presque sans difficulté. Les Bernois, eux, adorent venir nager dans leur rivière ; tous les âges sont d’ailleurs représentés dans l’eau. Il y a ceux qui sautent du pont, d’autres qui s’arrêtent pour boire une bière en terrasse, d’autres encore qui écoutent de la musique, bien installés dans leurs licornes ou donuts gonflables. Aux abords de l’eau, il n’est pas rare d’ailleurs de voir des gens attablés au restaurant pendant que d’autres nagent en contrebas. Une baignade dans l’Aare, avec ou sans sac imperméable, est bel et bien un must, même si vous n’êtes pas un nageur chevronné (les Bernois sont toujours prêts à vous aider). Avec ou sans licorne ou donut associé.

Autre incontournable, le Musée des Beaux-Arts de Berne, le Kunstmuseum (à ne pas confondre avec le Kunsthalle). Proche de la vieille ville, il s’agit du plus ancien musée suisse doté d’une collection permanente. En sous-sol, des œuvres éblouissantes attendent l’amateur d’art. Manet, Monet, Chagall, Matisse, Rodin, Pissaro, Picasso, Klee, Delaunay, Rothko, Miró, Cézanne, Courbet, Renoir, Bonnard, Giacometti, … : plusieurs salles valent le détour par la qualité de leurs œuvres. Gros bémol toutefois : la collection permanente accueille pendant une période limitée des œuvres issues du legs de Cornelius Gurlitt, un collectionneur munichois dont le père était marchant d’art sous le IIIe Reich.

Au lendemain du décès de Cornelius Gurlitt en 2014, 1400 œuvres ont été cédées au musée. Parmi celles-ci, beaucoup d’œuvres ont été spoliées aux juifs pendant la période nazie. Il y a 6 ans, le musée, a « accepté cet héritage tout en assumant une responsabilité morale liée à ce choix ». Le musée propose ainsi en bas de page de son site internet de profiter de ces présentations pour « traiter de l’histoire de ces œuvres et des acteurs qui les ont examinées et de sensibiliser le public à la question des changements de propriétaires pendant le national-socialisme en Allemagne (1933–1945) et dans les pays occupés par le IIIe Reich (1939–1945) ».

Malheureusement, sur place, nulle information n’indique la provenance et la controverse du legs. Bien dommage au vu de la beauté des œuvres présentées, de la charge émotionnelle et du sous-texte qui accompagne ce legs. Il n’empêche : la collection est à voir en connaissance de cause, tout comme l’exposition temporaire de l’artiste ghanéen El Anatsui connu pour ses gigantesques tapisseries murales réalisées à partir de bouchons recyclés et colorés (jusqu’au 1er novembre). Cerise sur le gâteau de l’art : le Kunstmuseum est en accès libre, comme 15 autres musées et institutions culturelles de Berne, tous les samedis d’été. C’est un ours qui l’annonce sur l’affiche. On ne peut que le croire car on a confiance dans les ursidés.

Remerciements : Camille J. Pellaux (Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel), Maria-Teresa Cano (Kunstmuseum)

visuels : DR