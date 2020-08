« La cuillère » : un premier roman initiatique et original de Dany Héricourt

Entre Pays de Galles et Gaule, Dany Héricourt propose un premier roman à la fois rétro et réussi, sur le mode du road-trip aimant. Une des curiosités de la rentrée littéraire à paraître chez Liana Lévi.

Les 18 ans de Seren correspondent exactement au lendemain de la mort subite de son papa. Laissant une mère terriblement ébranlée, un frère un peu lent et des grands-parents très originaux tenir la maison d’hôte familiale de son Pays de Galles natal, elle prend la Volvo de son père et traverse le channel avec un objet curieux : une longue cuillère en argent. Elle a découvert celle-ci le jour-même se la mort de son père et trouver son origine et sa fonction devient une quête initiatique. Délaissant Paris, elle fonce vers la Bourgogne et fait le tour des châteaux pour percer le mystère, recevoir l’héritage de son père et accéder à l’âge adulte.

Haut en couleurs, très subtil dans le contraste entre Pays de Galles et France profonde, le premier roman de Dany Héricourt s’appuie formidablement sur des personnages hauts en couleurs. Le rythme de ce road trip initiatique est également très bien mené, et rien n’est jamais tout à fait attendu au fur et à mesure que l’on tourne les pages. Une belle énergie et un premier essai très concluant qui donne envie de lire les romans suivants.

Dany Héricourt, La cuillère, Liana Lévi, 240 p., 19 euros. Sortie le 27 août 2020.

visuel : couverture du livre