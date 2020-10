La Fontaine, assemblée fabuleuse à la Comédie de Picardie

Sur une idée originale d’Yves Graffey, qui apprenait régulièrement des fables de La Fontaine et les récitait sur tirage au sort à ses amis, Nicolas Auvray lui propose d’en faire un spectacle qu’il mettra en scène, à la Comédie de Picardie jusqu’au 10 novembre 2020.

Qui ne connait pas au moins une fable de La Fontaine, apprise à l’école ou par simple amour des mots et de la langue française ? Le Lièvre et la Tortue, La Laitière et le Pot au Lait font partie des plus connues, mais connaissez-vous Le Laboureur et ses Enfants ou encore Les deux amis ?

Jean de la Fontaine a écrit 143 fables entre 1668 et 1694, inspirées des moralistes de l’antiquité comme Ésope et considérées comme un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature française. Écrites en vers, toutes proposent une morale donnant matière à réflexion :

« La raison du plus fort est toujours la meilleure. »

« Aide-toi, le Ciel t’aidera. »

« Laissez dire les sots ; le savoir a son prix. »

A la Comédie de Picardie, le public est invité à passer par les coulisses, itinéraire pour le moins original, d’où nous apercevons les costumes de théâtre alignés sur les tringles rutilantes avant de monter directement sur une scène baignée de lumière bleue, où un dispositif tri-frontal est installé.

Un comédien en costume clair, assis sur une chaise, la tête posée sur ses bras croisés, semble endormi sur une bibliothèque devant une plume blanche dans un encrier.

Yves Graffey, comédien expérimenté, metteur en scène, Directeur de théâtre et surtout inconditionnel de La Fontaine va partager avec le public pendant près d’une heure sa passion pour les fables qu’il nous récite avec entrain, accompagné du jeune et sémillant Lomig Ferré, à peine sorti des cours Florent, également danseur et chanteur. Dans une approche ludique et littéraire, les deux complices enchantent l’assemblée fabuleuse, mise à contribution en piochant des livres et en lisant la morale d’une sélection de fables qui nous seront déclamées.

Vous entendrez La Cigale et la Fourmi chantée et en anglais, Le Corbeau et le Renard avec l’accent canadien, vous verrez une drôle de Grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf, ou pas… car la sélection des fables varie en fonction des livres choisis par le public et chaque représentation devient unique.

Qui refuserait de passer une charmante soirée en compagnie de l’indémodable Jean de La Fontaine ?

La Fontaine, assemblée fabuleuse, Mise en scène Nicolas Auvray sur une idée originale d’Yves Graffey, Avec Yves Graffey et Lomig Ferré, Comédie de Picardie, Amiens. Durée 1h.

visuels : Ludu Leleu