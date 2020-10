« Le Département des théories fumeuses » de Tom Gauld : Science sans conscience…

Après deux recueils remarqués, tous deux publiés aux Editions 2024, Tom Gauld rassemble ses planches autour d’un nouveau thème : la science.

Un jury de trois personnes écoute une jeune femme présenter sa thèse: « Ces faits bruts et concrets sont remarquables, mais ne pourriez-vous pas plutôt nous raconter quelques conneries réconfortantes ? ». Ou encore, deux scientifiques discutent autour d’un café : « Après des années de réflexion profonde, de calculs complexes et de travail acharné, j’ai enfin trouvé une solution ingénieuse et élégante, malheureusement, en cours de route, j’ai oublié quel était le problème ». Tout l’humour de Tom Gauld, dont les planches ici présentes étaient parues dans le New Scientist, est là : cynique, profondément intelligent et absurde.

Dans Le Département des théories fumeuses (Department of mind-blowing theories en version originale), on croise donc des scientifiques en blouse blanche, un scientifique ayant mis au point la pilule d’invisibilité, une particule en colère, des robots (toujours, chez Tom Gauld !), des laboratoires remplis de fioles, etc. Les planches sont assez inégales, on sourit souvent mais on est aussi parfois attristé de ne pas comprendre. Peut-être un manque de culture scientifique de notre part, alors que En cuisine avec Kafka et Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, sur la littérature, nous avaient plus conquis ? Mais la simplicité des traits touche toujours, et on sent l’admiration que porte Tom Gauld à toute la communauté scientifique.

Le Département des théories fumeuses, Tom Gauld, Editions 2024, 160 pages, 15 €

