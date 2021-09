Catherine Hauseux est admirable dans « Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille ».

Catherine Hauseux a écrit un texte précieux qu’elle défend sur scène dans une dynamique conviction et avec humour. Une pièce fondamentale à aller voir absolument au théâtre de l’Essaion.

Sévère mais juste

Catherine Hauseux interroge sur la situation actuelle de la lutte pour l’émancipation des femmes et pour une égalité des sexes. Le spectacle, construit à partir de témoignages recueillis, dresse une anthologie de paroles de femmes issues de différentes générations et de différents milieux. Le propos serait stéréotypé sans cette collecte de voix de femmes ; le texte serait un poncif s’il n’était sourcé d’une réalité crue, et s’il n’était poli par la force de l’écriture et le travail de la scène. À chaque chapitre, une femme différente interprétée par une comédienne caméléon fait entendre sa voix, dans un soliloque à la fois aiguisé qui déclenche le rire et familier parce qu’il éclaire son siècle présent, passé ou futur. Pourquoi, encore aujourd’hui, des à priori et des réflexes sexistes demeurent-ils, pourquoi les femmes elles-mêmes, souvent inconsciemment, œuvrent-elles à répéter les carcans? Pourquoi l’émancipation et l’égalité des sexes ne se conjuguent-elles pas de la même façon selon l’endroit, les cultures, les religions?

Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille invite le spectateur à se confronter à ses propres certitudes. L’étalage de cette chose embarrassante, et connue, déclenche les rires.

Le rêve féminin et le rire

Chaque personnage, par la magie de l’interprétation de Catherine Hauseux, nous émeut doublement : par l’aveu, en complicité avec le public, d’un rêve d’émancipation et d’un autre rêve aussi essentiel, celui de devenir et de rester femme. L’impact du texte se déplie ainsi, dans ce double étai, le rire qui parcourt le public pendant une grosse heure, et la quête vibrante de l’artiste qui se demande : c’est quoi être une femme en 2021?

Une pièce intelligente.

Auteur : Catherine Hauseux

Mise en scène : Stéphane Daurat

Visuel : François Kenesi

Photos : Arnaud Perrel

durée : 1H15

Théâtre Essaïon

6 rue Pierre au Lard

75004 Paris

Métro – Hôtel de Ville ou Rambuteau

www.essaion.com

Crédit photo ©Leila_Garfield