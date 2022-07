Fattoumi et Lamoureux s’Expose(s) devant Sol LeWitt

Jusqu’au 16 juillet, La Collection Lambert invite Hela Fattoumi et Éric Lamoureux, tous les deux à la tête de Viadanse, le CCN de Belfort. Expose(s) montre deux duos presque identiques mais que tout oppose dans la superbe salle aux lignes peintes par Sol LeWitt.

Ces deux duos ont la même durée et les mêmes motifs. On rit, on grimace, on se porte, on se bat, on rebondit, on s’apprivoise. La différence est que le premier est porté par deux femmes, Mariem Bouajaja & Chourouk El Mahati, et le second par deux hommes, Mohamed Chniti & Mohamed Fouad.

Les premières ont l’air de jumelles, habillées pareil, tee-shirt noir et pantacourt large à taille haute. Elles ont toutes les deux une longue tresse qui devient un support pour la danse. C’est bien connu les filles quand elles se chamaillent, elles se tirent les cheveux ! Leur danse est souple, longue. Elle devient très pertinente quand elle se transforme en pas de deux resserré, quand les corps s’encastrent.

Le mouvement emprunte au yoga et aux arts martiaux. Elles sont complices, nous font rire. L’énergie est tout autre pour le second duo, masculin donc.

Ils font peur, torses nus et en short. Quand ils s’approchent l’un de l’autre, on a la sensation qu’il vont s’entre-tuer. Ils se battent. Ils s’écrasent et ils se portent de façon martiale. Quand chez les filles le corps de l’une devenait comme un cadeau dans les bras de l’autre, là le rapport de force est tout autre. Leur lutte est, elle aussi, fluide et souple.

Expose(s) questionne avec efficacité nos représentations de la sororité et des masculinités. Pourquoi quand les filles hurlent cela sonne comme de la folie, quand le cri étouffé chez les gars apparaît comme de la colère. Au rythme efficace d’une musique tribale le spectacle prend tout son sens à la fin quand on comprend que nous avons surtout assisté à un quatuor.

Collection Lambert – Avignon 11, 12, 13 juillet: 19h 14, 15 juillet: 10h et 19h, le 16 juillet: 10 h

Tarif unique : 10€ Réservations: 06 40 82 26 61

[email protected]

www.billetweb.fr/ex-poses-collection-lambert

En partenariat avec les Hivernales – CDCN d’Avignon

Visuel : ABN