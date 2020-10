Rita Sa Rego : « Notre objectif est de maintenir le soutien et l’accompagnement des jeunes artistes » (Interview)

Le compte à recours des inscriptions est lancé pour l’édition 2021 des iNOUÏS du Printemps de Bourges – Crédit Mutuel. Cet accélérateur de carrière, avec le soutien du ministère de la Culture, s’appuie sur 28 antennes territoriales et plus de 350 professionnels pour repérer les talents émergents des scènes françaises, belges, suisses et québécoises. Les candidatures se font actuellement sur le site des iNOUÏS et s’achèvent le 9 novembre prochain.

À un an de la tournée des iNOUÏS prévue pour 9 octobre 2021, Rita Sa Rego, directrice du Réseau Printemps / Les iNOUÏS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel se livre à Toute la culture.

Quel bilan tirez-vous de l’édition 2020 du Printemps de Bourges ?

Rita Sa Rego : Malgré le contexte sanitaire, nous avons réussi à maintenir nos activités et notre accompagnement en 2020 et nous avons été au-delà des objectifs que nous nous étions fixés ; et ce, dès le mois d’avril avec le format inédit du Printemps imaginaire où les artistes iNOUÏS ont été très créatifs.

L’organisation du Printemps iNOUÏS en septembre à Bourges a permis de déclencher des résidences afin que les artistes et les groupes puissent se préparer à l’échéance de septembre. Ainsi qu’une bourse que nous donnons à chaque artiste et groupe pour qu’ils puissent réaliser des documents de communication, ou encore mettre en place une campagne digitale. Nous avons également mis en place des speed meetings entre artistes et professionnels afin que des rencontres et des collaborations futures puissent voir le jour. Et enfin surtout, le Printemps iNOUÏS nous a permis de présenter sur scène, cette magnifique sélection iNOUÏS 2020 devant plus de 600 professionnels, médias et publics présents chaque jour sur l’événement. Nous avions tellement hâte ; et eux aussi d’ailleurs !

Comment va se dérouler la sélection pour l’édition 2021 ?

Les sélections sur écoutes ne devraient pas être trop impactées par le contexte sanitaire. Quant aux concerts des auditions régionales, ceux-ci auront lieu en configuration assise et selon le respect des règles sanitaires en vigueur, selon les villes. Enfin, pour ce qui est du Printemps de Bourges, les équipes du festival étudient plusieurs configurations et, à ce jour, les concerts iNOUÏS sont prévus sur toutes ces configurations. Notre objectif est de maintenir le soutien et l’accompagnement des jeunes artistes, car les artistes émergents sont assez lésés avec cette crise sanitaire. Des carrières naissantes sont en jeu. Nous avons prouvé que nous étions capables de le faire en 2020, nous le ferons en 2021 !

Combien de candidatures avez-vous déjà reçues à l’heure actuelle ?

Les inscriptions viennent de commencer. Nous n’avons pas pour habitude de communiquer sur nos chiffres. Par contre ce que je peux vous dire, c’est que les artistes sont en rendez-vous !

Selon vous, faut-il, plus que jamais, encourager les jeunes artistes à participer aux iNOUÏS du Printemps de Bourges ?

Bien sûr ! Il ne faut pas que les artistes et groupes hésitent à s’inscrire. L’année 2021 sera malheureusement compliquée au vu du contexte sanitaire. Mais une reprise aura tout de même lieu cette année-là. Le fait de s’inscrire permet aux différents membres des jurys, qui sont des professionnels de la musique tous horizons, de faire un état des lieux des artistes et groupes en activité.

Quel(s) conseil(s) donnez-vous à ces futurs grands artistes ?

Soyez vous-même ! Soyez sincère et audacieux.

Propos recueillis par Kevin Sonsa-Kini.

Visuels : © Christophe Crenel pour l’image en avant; reseau-printemps.com pour l’image d’article.

Les dates du processus des iNOUÏS Appel à candidatures : jeudi 15 octobre au lundi 9 novembre 2020. Sélections sur écoutes : lundi 16 novembre au vendredi 18 décembre 2020. Concerts auditions régionales : jeudi 7 janvier au samedi 6 février 2021. Annonce de la sélection iNOUÏS 2021 : 25 février 2021. Promotion et préparation des groupes : mars 2021. Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel : du 4 au 9 mai 2021. Remise des trois prix aux lauréats 2021 : 8 mai 2021. Stage de Structuration Professionnelle : mai 2021. Participation des lauréats à des festivals partenaires : mai à août 2021. Résidences scéniques de préparation à la Tournée pour les lauréats : septembre 2021. Tournée des iNOUÏS : octobre 2021.

Site officiel : https://www.reseau-printemps.com/contacts/