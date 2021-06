Still Fresh : « Je ne suis pas dans le rêve » (Interview)

Après avoir sorti Amour noir (saison 01) en mars dernier, Still Fresh, jeune artiste à la voix aussi délicate qu’intense, nous présente Amour noir (saison 02). Un EP de 5 titres dans lequel le rappeur raconte une vie faite de hauts et de bas. Une ambiance unique qui nous rappelle que de l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas. Toute la culture l’a rencontré chez BMG France dans le 2e arrondissement de Paris.

Toute la culture : Vous venez de sortir le deuxième volet de Amour noir. Quel est le thème central de l’EP ?

Still Fresh : Dans cet EP, j’évoque ma manière d’aborder l’amour. Je suis un réaliste. L’amour c’est beau, mais ce sont aussi des relations humaines qui se dégradent. Dans l’EP, je parle de l’amour tel qu’il est dans mes visions. Je ne suis pas dans le rêve.

L’EP s’ouvre avec Sans regrets, une chanson mélancolique. De quoi parle ce titre ?

Dans cette chanson, je dis en gros que la vie est dure. On peut vivre des déconvenues ou des choses un peu compliquées. Je me dis juste qu’il faut profiter du moment présent. D’où le fait que je dis : « Viens on se voit ce soir, je serai peut-être plus là cet été. »

La crise sanitaire vous a t-elle inspirée à l’écriture de cette chanson ?

Un petit peu oui. Cette crise a fait changer le monde. C’est vrai qu’on avait tous des projets pour 2020 et qui n’ont pas pu se concrétiser. C’est la preuve que de tels imprévus ne sont pas impossibles.

Le mot « corona » apparaît même dans votre chanson…

C’est ça. Pendant un an, ça ne parlait que de confinement. Il y a même des couples qui s’aimaient et qui ne pouvaient pas se voir car ils étaient éloignés. C’est ce qu’on appelle les amours interdits. Ça a changé les rapports humains et professionnels entre les gens.

Qui sont les artistes Bamby et Jahyanai qui vous accompagnent dans les titres Question de love et Compagnie ?

Ce sont des artistes originaires de Guyane. Ils sont très forts et très talentueux. On s’est rencontrés dans des soirées à l’occasion d’événements et on a sympathisé. Du coup, on s’est réunis en studio et fait des sons ensemble. Tout s’est fait au feeling. Il y a même un son qu’on a fait tous les trois ensemble mais qui n’est pas sorti. On a chacun apprécié le talent de l’autre. Le courant est super bien passé entre nous.

Aimeriez-vous sortir un album à l’avenir ?

Peut-être. Ce n’est pas impossible. Mais aujourd’hui, un album ce n’est qu’un format. De nos jours, on peut faire et proposer de la musique de plein de manières différentes. Tu peux dévoiler une chanson sur YouTube comme tu peux sortir un EP de 5 titres ou un album de vingt-huit sons. Chacun fait comme il le sent. Mais selon ma vision, je trouve que, quand on sort un album, on prend le risque de jeter plein de morceaux en l’air. Je préfère ne pas inonder les gens et leur donner des morceaux qu’ils puissent apprécier. C’est idéal pour garder un contact plus direct avec le public.

« La musique ça s’écoute et ça se vit. » (Still Fresh)

Les concerts reprennent petit à petit. Comptez-vous vous produire sur scène, même en petit comité ?

Ce n’est pas prévu mais j’attends de voir. Tant que je peux aller en studio, ça reste l’essentiel car ça ne m’empêche pas de travailler. Quand on pourra réellement reprendre les concerts, ce sera avec plaisir car c’est sûr que ça manque à tout le monde. La musique ça s’écoute et ça se vit.

Visuels : © Fasmer

Still Fresh, Amour noir (saison 2), (5 titres)=1. Sans regrets, 2. Question de love (feat Bamby), 3. Por favor, 4. Compagnie (feat Jahyanai), 5. Dehors.