Melrose dévoile “Fille parfaite”, son tout premier EP

Fille parfaite est le titre du nouvel EP de Melrose. Cet EP de six titres raconte la quête d’identité d’une jeune femme qui a besoin de faire face à ses insécurités, ses chagrins et démons pour mieux avancer, grandir et s’affirmer. La chanteuse interprétera les titres de son nouveau projet à l’occasion d’un showcase qu’elle donnera aux Disquaires de Paris ce dimanche 26 novembre.

Toute la culture : Quel effet ça vous fait de sortir votre premier EP ?

Melrose : Je suis très contente de pouvoir enfin partager ces titres. Ça fait plusieurs mois qu’ils sont terminés. C’est donc l’aboutissement d’un long cheminement musical et introspectif. J’étais impatiente que les gens puissent entendre les chansons !

Que vous inspire ce titre “Fille parfaite” ? C’est comme cela que vous vous qualifieriez ?

Fille parfaite, c’est le premier titre de l’EP. Je pensais depuis longtemps écrire une chanson sur ce thème. Je ne dirais pas que je me définis comme une fille parfaite, mais disons que c’est une image, une injonction à laquelle j’ai voulu répondre pendant longtemps, et avec cette chanson, j’avais envie de décortiquer cette image policée, lisse et invulnérable, et de montrer en quelque sorte le revers de la médaille de manière très directe et frontale.

C’est un EP de six titres. Qu’avez-vous voulu raconter à travers ces chansons ?

Cet EP raconte cette période de la vie où l’on est déjà officiellement un adulte mais on l’on se cherche beaucoup. Cette période où l’on passe de “fille” à “femme” et qui apporte son lot de doutes, de remise en question, de chagrin aussi… mais qui est un passage nécessaire pour parvenir au mieux se connaître, s’accepter et être plus sûre de soi. Ces chansons font naviguer entre ces différentes émotions et sentiments de nostalgie, de tristesse, d’insécurité, de perte de repères. L’EP se termine sur ces mots du titre Un été : ‘Alors on s’dit que ça va passer/Comme une averse en été/On s’dit qu’on finira par s’habituer’. Comme pour se rappeler que la vie est un enchaînement de cycles, et que chaque période de transition, d’incertitude, de mélancolie, nous transforme et nous fait grandir.

Quelles sont les chansons sur lesquelles vous avez eu le plus de retours ?

Je suis contente parce que si j’en crois les retours des gens, chaque personne a son petit préféré et ce n’est jamais le même titre, donc ça veut dire que chaque chanson trouve sa place dans l’EP. Je pense que les titres qui sont le plus revenus sont Fille parfaite et Un été. On m’a aussi dit que Pourquoi restait en tête…

Cet EP, vous l’avez écrit et réalisé en combien de temps ?

J’ai écrit ces chansons en 2021 – sauf Fille parfaite – même si elles sont arrivées à des moments différents de l’année. Puis, les démos que j’avais créées en home studio ont évoluées lorsque j’ai été les enregistrer avec Simon Blévis – qui a co-produit et mixé l’EP en studio. Enfin, j’ai écrit Fille parfaite à l’automne 2022, c’est le dernier titre que j’ai composé pour l’EP. À ce moment-là, j’avais déjà terminé de réenregistrer les autres titres en studio. Donc au total, je dirais que ça a pris un peu moins de deux ans pour avoir les titres définitifs.

Comment définiriez-vous votre style de musique ?

Je dirais que je fais de la pop française, qui va puiser son côté coloré et dansant dans la ‘teen pop’ américaine, et son côté mélancolique dans la chanson française. En fait, quand je visualise mes chansons, j’y vois un mélange de larmes et de paillettes, je pense que c’est une image qui résume bien ma musique.

À l’avenir, y’a-t-il des artistes avec lesquels vous aimeriez collaborer ?

Il y a tellement d’artistes avec lesquels j’aimerais collaborer. C’est très difficile de n’en choisir qu’un seul. Parmi les artistes français, je dirais peut-être Foé, parce que le mélange de nos voix serait contrasté vu qu’il a un timbre de voix très grave. J’adore son univers qui oscille entre chanson, électro et pop. Et pour couronner le tout, il est toulousain comme moi ! Sinon, je ne dirais pas non à un feat avec Taylor Swift !

Avez-vous un message pour les personnes qui vous suivent et aiment vos chansons ?

Si vous connaissez déjà mes titres (ou si vous ne les connaissez pas encore d’ailleurs), venez les écouter en live ! Je joue mon prochain concert, et dernier avant un petit moment, aux Disquaires dans le 11e arrondissement le dimanche 26 novembre. Et si vous n’êtes pas à Paris pour venir au concert, alors je vous conseille d’écouter les chansons de l’EP dans une voiture ou dans votre chambre avec le son à fond et en chantant bien fort. C’est comme ça qu’elles s’écoutent le mieux !

Photos : © Jeanne Pieprzownik