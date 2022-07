La superbe cloture 100% queer du 76e Festival d’Avignon

Depuis que la nouvelle est tombée en mars, nous attendions ce 26 juillet avec envie et impatience. Et pour une fois, nos désirs ont coïncidé avec une très belle réalité. Au programme, une soirée débutée à 18h par Miss Knife et ses soeurs suivie par la poésie slamée de Kae Tempest dans la Cour d’Honneur.

Vous le savez, Miss Knife est le double d’Olivier Py. Il et elle trainent dans le même corps depuis 1995. Quelque fois en robe lamée et perruque blonde, d’autres fois comme ce soir, tout en noir et avec un chapeau Haut de forme. Quand elle entre en scène ce soir, c’est magistral. On la découvre en vieille diva portée par l’Orchestre national Avignon-Provence dirigé par Debora Waldman. Miss Knife n’a pas changé d’un iota. Elle chante la noirceur du monde, la déprime profonde. Ses mots résonnent fort avec ceux d’Olivier Py prononcés 48 heures plus tôt lors de la dernière conférence de presse, à laquelle d’ailleurs, les journalistes n’ont pas eu la parole. Dans sa lettre à son successeur, il pointait la solitude extrême d’un directeur entouré d’ennemis. Dans son mal-être, Miss Knife toquait à la porte, fort. Et heureusement qu’elle est là pour transformer la peine en beauté.

Elle chante :

Miss Knife fait l’éloge du suicide et des merveilleux amants de quelques heures. Elle est nostalgique de naissance et nous savons bien qu’elle est éternelle.

Le spectacle n’était pas un seule-en-scène mais bien tout le contraire, puisque d’autres chanteuses sont venues se succéder au micro de l’iconique soprano devenue baryton.

C’est d’abord Angélique Kidjo qui a d’ailleurs partagé sa voix avec Miss Knife sur Halleluia avant de laisser la place aux Dakh Daughters. Elles sont six au look tout droit sorti de l’univers de Tim Burton. Elles nous offrent un moment suspendu où les cordes sont déphasées avec brio. Elles entremêlent leur répertoire aux allures de contes freak avec les récits de la guerre en Ukraine. Magnifique.

En voici une clôture de festival des plus osées : de la poésie contemporaine slamée. Mais pas n’importe laquelle. Kae Tempest est une icône du spoken-world. En 2013, iel est reconnu.e comme le.la poete.esse de la prochaine génération par la Poetry Book Society, une distinction décennale. Son dernier album, The Line is a Curve, a reçu un succès critique et public indéniable.

Iel arrive comme si iel voulait disparaître. Chaussures informes, vaste chemise, vaste pantalon. Iel cache ses yeux derrière son micro. Pourtant, iel accueille sérieusement et nous intime l’ordre de nous laisser porter. « Les poèmes seront traduits, mais pas les chansons, ce n’est pas grave si vous ne comprenez pas, ressentez ».

(…) Find me apart from the world

In an ocean that dances and curls its foul tides around focus

Aren’t these the words that I hoped for?

Me and the notepad

Like all is right with the world

What’s the world for ?

Give me a space to be void

Give me the memories back I destroyed

That girl from the past

That laid the foundation stones

Let her come take me home now

I need her (…)