L’agenda classique de la semaine du 25 août

Cette semaine, des concerts en plein air à Paris et en île de france pour écouter de la musique classique, mais pour les vacanciers on peut aussi aller dans quelques festivals qui ont été maintenus dans les régions de France…

Mercredi 26 août, dans le cadre de la 15ème édition du Festival de Rocamadour, Renaud Capuçon et son complice Guillaume Bellom au piano se produiront dans la basilique Saint Sauveur, à 19h30 et 21h30 dans un concert consacré aux sonates de Fauré et Franck.

Jeudi 27 août à 18h au Parc Floral de Paris, dans le cadre de la programmation estivale gratuite de Classique au Vert, on pourra entendre la mezzo française Karine Deshayes dans un programme très éclectique de Fauré à Bizet en passant par Astor Piazzolla. Pour l’occasion, l’Orchestre de chambre de Paris sera dirigé par Hervé Niquet.

Vendredi 28 aout à 16h30, dans le cadre du Festival des Lumières à Montmorillon (86) le trompettiste virtuose Romain Leleu et son sextet proposeront un concert dans la Cour des Dîmes avec un répertoire original de transcriptions, allant de la musique baroque à la musique de films, en passant par la création contemporaine

Samedi 29 août à 21h, dans le cadre du Festival Terraqué à Carnac, Clément Mao-Takacs et son Secession Orchestra proposeront un concert Forever Mozart dans l’Eglise Saint Cornély

Dimanche 30 août à 17h dans le cadre du Festival de l’Abbaye de Sylvanès, on pourra entendre un concert de musiques chorales françaises et nordiques par le Chœur de chambre Êkhô

Dimanche 30 août à 18h découvrez la première édition du Festival Rosa Bonheur dans le château du même nom à Thomery (77). Ce festival consacré aux compositrices accueillera pour l’occasion le ténor Cyrille Dubois, accompagné au piano par Tristan Raès. Ils mettront en regard les œuvres de Liszt, Saint-Saëns et Fauré, avec celles de leurs élèves féminines : Marie Jaëll, Clémence de Grandval, Lili et Nadia Boulanger. A découvrir !

Visuel : festival Rosa Bonheur