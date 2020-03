Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (10)

En attendant le « Piano day », demain le 28 mars, voici notre sélection d’aujourd’hui, avec des instruments peu banals.

La star internationale et LE tombeur de dames, Jonas Kaufmann entonne « Corooona, coroooonaaaa » pour une bonne cause : En Allemange, en coopération avec la Fondation Manfred Strohscheer, Oper Magazin a lancé le fonds d’urgence « Sängerhilfe ». Les chanteurs et les employés du théâtre musical de l’Outre-Rhin peuvent demander de l’aide s’ils sont en difficulté économique.

Les musiciens du Qatar Phiharmonic Orchestra se prêtent eux aussi au jeu de l’orchestre social, en interprétant « Largo » de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak.

La violoncelliste Katie de la Mare a un esprit d’enfant !

Première clarinette solo de l’Orchestre de chambre de Lausanne, Davide Bandieri se triple dans « Nana » de Manuel de Falla, extrait de Sept Chansons Populaire espagnoles.

Sur son Instagram, l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo présente un.e musicien.ne par jour. Le 26 mars, c’était le tour de Malcy Gouget (piccolo) qui joue un extrait des Variations sur un thème de Carmen.

Voici un instrument bien curieux, ispinellu a Pipia (en sol), de la famille de Launeddas, instrument à vent de Sardaigne. Stefano Pinna s’entraine dans son confinement.

Pascal Gallon joue sur un sistre le Ballet CCLXVIII de Praetorius (1571-1621) et une courante sur le même thème recopié dans L’harmonie universelle de Marin Mersenne (1588-1648)

Le violoniste Ray Chen a lancé le 27 mars une série de livestreams, en se transformant en un youtuber ! Enjoy !

Pour ceux qui veulent juste des highlights, c’est sur son Instragam.

Photo © Jonas Kaufmann