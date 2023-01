« Class Of 89 »: L’EP groovy de Philippe Cohen-Solal et Keziah Jones réchauffe notre hiver

Ils se sont rencontrés à Paris durant l’année 1989. L’un, venant de Lagos, Nigéria, via Londres, commence à inventer le son qu’il baptise ensuite ‘blufunk’.

L’autre est connu comme roi du remix et surtout comme le membre fondateur du fameux Gotan Project, entre Argentine et Paris.

Pour fêter le souvenir de cette rencontre, Keziah Jones et Philippe Cohen-Solal ont travaillé ensemble sur quatre morceaux qu’il partage avec nous sur un EP dont la sortie est prévue pour le 3 février.

Keziah Jones raconte : « Au début du printemps 1989, avec un copain, lui aussi musicien, on est parti voir Paris. Contrairement à Londres, jouer de la musique dans le métro y était autorisé et on a découvert que c’était rentable. Sur presque toutes les cartes postales de photos de jazz ou rhythm and blues que je collectionnais, l’artiste était photographié lors d’un concert à Paris! Je me suis dit qu’ici j’aurais sûrement une chance. J’ai arrêté le métro et suis allé chanter dehors, devant des bars ou des restaurants. »

C’est là que Philippe Cohen-Solal l’a entendu pour la première fois. Il se souvient : « À la même époque, je suis au chômage, je viens d’être remercié par Polydor, où j’officiais comme directeur artistique, et je me plonge dans la musique électronique. C’est en prenant un café au Père tranquille, aux Halles à Paris, que je vois Keziah pour la première fois. Le jeune mec, noir, grand et très beau s’était mis à chanter devant les tables en jouant de la guitare. Il avait collé une carte postale de Ray Charles sur la caisse et son jeu était particulier : sexy et percussif. Je me suis levé à la fin d’une chanson pour aller lui parler. Il n’avait aucun enregistrement de ce qu’il faisait alors je me suis débrouillé pour l’amener en studio et produire une cassette démo avec trois chansons. »

Cohen-Solal est ensuite allé faire le tour des labels, qui lui ont tous répondu : « Il chante en anglais, c’est trop compliqué. » Et Keziah est rentré à Londres.

Depuis, Keziah Jones a sorti six albums et fait un nombre incalculable de concerts. De son côté, Philippe Cohen-Solal a monté le label ¡Ya Basta! Records, connu un succès planétaire avec son groupe Gotan Project, et a sorti une multitude de projets, en collaboration avec de nombreux artistes.

Class of 89 a été écrit à quatre mains, produit à Paris, la ville de leur première rencontre, où Keziah joue souvent, encore récemment à la Philharmonie pour les célébrations entourant l’exposition consacrée à Fela Kuti.

La chanson ‘Give Thanks & Praises’ ouvre Class Of 89 avec énergie et joie, comme sait si bien le faire Keziah Jones, et a été diffusée mi-janvier via YouTube.

Le duo a aussi interprété le titre, ainsi que les trois autres chansons du disque ,‘How Many Times’, ’Liberation, Elevation’ et ‘NO (2 letters)’ au Grand Control, le lundi 16 janvier lors de l’enregistrement d’un ARTE Concert présenté par l’unique Chassol, en compagnie des britanniques Ezra Collective et Tricky. Philippe Cohen Solal, improvisant superbement aux platines, a invité Keziah à le suivre au chant et à la guitare dans ses interprétations, avec en guest star le rappeur et chanteur soul Sly Johnson.

Le concert sera disponible prochainement sur arte.tv. Le duo continue la promotion de ce quatre titres, avant d’annoncer, on l’espère, d’autres dates de concerts.

–

« Class Of 89 »

Un EP de Philippe Cohen-Solal et Keziah Jones

Sortie : 3 février 2023

Visuel – crédit : label