Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (23)

Désormais, le jogging dans la journée est interdit, mais il n’y pas d’interdit pour regarder nos musiciens !

Le compositeur Philip Glass joue “Etude for Raviji” spécialement pour Ravi Shankar, maître du sitar indien.



Le violoncelliste Ekart Runge (membre fondateur et ex-violoncelliste du Quatuor Artemis) joue souvent avec son voisin pianiste, qui vit à quelques appartements plus loin.

L’Orchestre Philharmonique de Nice est fier de présenter l’ouverture de Carmen avec ces mots : «Je brave tout, le feu, le fer et le ciel même » (acte I, scène 9)

Dans cet extrait de La Flûte enchantée de Mozart, le hautboïste Lin Qing est également un virtuose de… chicken !

L’orchestre norvégien Arctic Philharmonic joue le « Prélude » de la Suite Holberg de Grieg, leur compositeur national, en version « à la quarantaine ».

La violoncelliste Estelle Revaz a enregistré à distance avec la pianiste Anaïs Crestin un lied de Brahms Sapphische Ode op.94

L’Israel Philharmonic fête Pâques juive en musique, séparément.

Le pianiste jazz Makoto Ozone improvisait en directe sur FaceBook ce jeudi 9 avril.

Les chanteurs des Arts Florissants se mettent aussi au jeu de mini-concert confiné ! Voici O primavera, extrait du Livre III des madrigaux de Monteverdi.

La flûtiste Katherine Bryan demande : « Who knew the egg was so difficult? » (Les flûtistes comprendront ;-) )

Photo © Philip Glass