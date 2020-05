Sorties cinéma et vod de la semaine du 27 mai

Cette semaine encore, de nouveaux films fraîchement arrivés en VOD mais aussi des nouvelles des festivals.

Festivals

Le Festival international du film de Thessalonique (TIFF) a reporté son festival. Néanmoins il poursuit ses actions pour maintenir la créativité et l’attractivité malgré la fermeture des cinémas. Les courts métrages créés par 11 cinéastes grecs et nominés aux Oscars du cinéma hellénique ont déjà été mis en ligne sur la chaîne YouTube du festival. En plus, le festival lance un appel à la création via un projet baptisée « Espaces #2 ». Via ce projet le festival invite des réalisateur du monde entier pour faire un court métrage tourné chez soi (confinement oblige). Les films seront ensuite visible sur la chaîne youtube du festivals.

Le Brussels International Film Festival (BRIFF) initialement prévu du 24 juin au 4 juillet a été reporté du 3 au 13 septembre. Pour éviter de sur-charger le calendrier, le Brussels Short Film Festival (BSFF) aura lieu sur les même dates . Plus d’information ici.

Cannes est annulé mais se n’est pas le cas de tout les petit festivals parallèles. Le festival canneseries, qui valorise et prime des séries du monde entier annonce le report de sa troisième édition. Ainsi CANNESERIES annonce le déroulement de sa saison 3 du 9 au 14 octobre 2020 à Cannes.

Sorties ciné e-ciné

TECHNOBOSS,

Film portugais réalisée par Joao Nicolau (L’Epée et la Rose en 2010 et John From en 2015) . La retraite arrive bientôt pour Luís Rovisco, un directeur des ventes excentrique au moral inébranlable. Les chansons qu’il invente tous les jours résolvent à chaque fois les obstacles qu’il rencontre dans sa vie tumultueuse. Disponible sur de plusieurs plateformes VOD et en salle virtuelle La 25eheure.com et La Toile VOD ou sur Shellac.

Sorties VOD (UniversCiné, Canal VOD, Orange, Arte vod…)

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

Un film de Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Camille Rowe, Benjamin Laverhne. Disponible en VOD le 27 mai

THE GENTLEMEN

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Un film de Guy Ritchie, avec Matthew Mcconaughey, Hugh Grant, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery.

Disponble en VOD le 28 mai (Éditeur : M6 VIDÉO).

Visuel: © Shellac – film Technoboss de Joao Nicolau.