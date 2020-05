La première représentation parisienne annoncée aura lieu le 2 Juin à 11h00 au Théâtre 14.

La pièce elle même combat les archétypes. L’histoire c’est ELLE et LUI qui vont la raconter, chacun de leur côté. Les spectateurs sont divisés en deux groupes. Ils sont guidés par un acteur d’un côté, une actrice de l’autre dans deux espaces : deux coins de la bibliothèque, de la salle polyvalente, de l’école. Leîli et Nils sont dans la même classe. Leïli aime les jeux d’aventure et elle rêve d’aller chasser des oiseaux dans le ciel. Sa mère l’habille pratique : pas de robes, pas de ballerines, mais tous les ans, le droit à de nouvelles chaussures de rando montantes. Nils, quant à lui, n’aime que les petites choses : Les poussières petites. Les miettes petites. Les histoires petites. Son père se fait du souci pour lui : il est maigre comme un bout de fil de fer, il est coiffé comme une petite fille. Il s’interroge : « Mon amour qu’est-ce qu’on va en faire…? A l’occasion d’un jeu de piste, la rencontre des deux personnages va servir de révélateur : Cédric va s’avérer être un vantard et Leïli et Nils vont comprendre qu’ils se complètent parfaitement. Nils se découvre Tarzan et Leïli s’identifie à la princesse Pocahontas. Au point que nos deux enfants deviennent inséparables : Leïli et moi, nous sommes tombés en amour. Tellement en amour l’un pour l’autre que nous ne nous sommes jamais séparés. Leïli. C’est bien la vie avec elle. Le texte donne la parole à deux enfants qui ne s’attachent pas aux représentations traditionnellement dévolues au petit garçon et la petite fille. Prenant à rebours son point de départ, l‘histoire se conclut sur la remise en cause des représentations traditionnelles du héros et de la princesse.