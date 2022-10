Archi et Basile, à la découverte de l’architecture

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture du 14 au 16 octobre, les Editions du patrimoine publient deux livres pour expliquer le métier d’architecte aux jeunes lecteurs.

Basile est un jeune garçon curieux dont le chat Archibald (Archi pour les intimes) adore se promener dans l’agence d’architecture en bas de chez lui. Mais il ne sait pas vraiment en quoi consiste le métier d’architecte… Qu’à cela ne tienne, la jeune architecte de l’agence va l’entraîner à la découverte d’une profession qui allie art et technique.

Avec ces deux premiers tomes d’une collection conçue à l’initiative du service architecture du ministère de la Culture, Sophie Bordet-Pétillon et Rémi Saillard nous font entrer dans les coulisses du travail d’architecte. Dans le premier tome Permis de construire, on aborde les questions relatives à la conception d’un bâtiment. Comment le projet peut-il répondre à un programme, est ce que tous les bâtiments se construisent de la même façon, ou comment faire pour que la construction tienne debout ? Toutes ces questions permettent de découvrir les grandes étapes d’un projet d’architecture.

Le second tome, Chantier en cours !, emmène Basile et Archi sur un chantier de construction. Ils vont y rencontrer les différents corps de métier nécessaires pour faire sortir de terre le projet de papier, que ce soit une maison, un pont ou un hall de gare. Chaque tome est pensé comme un livret-jeu, où l’on peut dessiner l’école de ses rêves, répondre à des énigmes ou retrouver où s’est faufilé Archi. En même temps, on apprend du vocabulaire spécifique à l’architecture, on découvre des exemples de bâtiments célèbres du monde entier et on fait connaissance avec les architectes célèbres.

Tout en s’amusant, on se rend compte de l’impact de l’architecture sur notre quotidien, à l’échelle de la maison, de la ville ou du paysage. La complexité de l’architecture est soulignée par la présentation des nombreuses contraintes et toute la technique à maîtriser pour pouvoir construire un bâtiment à la fois solide, pratique et beau. De plus, les livres intègrent les problématiques très actuelles liées à l’écologie et aux économies d’énergie. A la lecture de ces livres-jeu, de nouvelles vocations apparaîtront peut-être !

Archi et Basile

Tome 1 : Permis de construire, tome 2 : Chantier en cours !

A partir de 7 ans

52 pages, 14,90€ – Editions du patrimoine

Visuels : illustrations Rémy Saillard