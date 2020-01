« Plunk » de Fabien Henrion, une plongée sombre dans le monde de l’art contemporain

Après Teenage Lobotomy en 2012, Fabien Henrion, producteur et documentariste, reprend la plume pour proposer chez Plon une plongée sombre et mélancolique dans le monde de l’art contemporain. Un duo galeriste/artiste qui résonne en mode « puzzle ».

Harry Plunk est un self made men. Grand galeriste New-Yorkais récemment venu vivre à Paris avec sa femme dépressive et sa fille mystique en y ouvrant une succursale, on le rencontre le jour de l’enterrement de sa mère qu’il a laissée seule aux Etats-Unis et où il se rend seule. Ce grand businessman qui n’est pas non plus sans être un certain esthète broie du noir… Il nous emmène dans ses méandres existentiels de manière non-chronologique, en se heurtant toujours à deux dates butoir : cet enterrement et l’accident de l’Eurostar qui devait le mener à Londres où un de ses artistes phares, David More faisait une vente, sans lui, après l’avoir violemment trahi avec le n’° de sa galerie.

Les réflexions douloureuses de l’homme de pouvoir Harry Plunk sont contrebalancées par les flux de consciences très égocentrés de l’artiste David More, dans un chassé croisé assez cruel. Le monde de l’art contemporain condense une comédie humaine où le destin semble avoir déjà tout décidé, dans ce roman documenté, ciselé et qui ne se lâche pas. Un tableau noir d’un milieu très exposé et où l’élitisme n’empêche pas les conflits et les instincts les plus basiques de s’exposer et un roman un clé où l’on pourra reconnaître ou chercher à reconnaître des acteurs effectifs du milieu.

Fabien Henrion, Plunk, Plon, 224 p., Sortie le 9 janvier 2019.

visuel : couverture