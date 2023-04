« Le Mythe de l’entrepreneur » d’Anthony Galluzzo : Déboulonner les startupeurs

Après s’être intéressé à la construction de la figure du consommateur dans La Fabrique du consommateur. Une histoire de la société marchande, Anthony Galluzzo revient pour mettre à mal le mythe des entrepreneurs, et tout particulièrement celui de Steve Jobs.

Ils sont fort ces entrepreneurs ! Partis de rien, d’une simple idée, ils ont fait grandir leur projet dans un garage, avec très peu d’argent, pour se retrouver millionnaires et connus de tous. Ils ont fière allure nos startupeurs ! Mais bien sûr, tout est plus compliqué qu’on ne le croit, et heureusement d’ailleurs. Anthony Galluzzo, dans Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, revient sur le parcours de Steve Jobs pour déconstruire le discours autour de cette figure héroïque. Il montre notamment que ces figures de startupeurs se construisent sur très peu de faits concrets, ceux-ci mettant souvent en avant le slogan « fake it until ou make it » (fais semblant jusqu’à ce que ça marche). En introduction, Galluzzo prend le cas éloquent d’Elizabeth Holmes, PDG de Theranos, finalement inculpée pour escroquerie à la suite de la découverte du trucage de dizaines de milliers de tests.

Galluzzo met à mal le mythe de l’entrepreneur, mythe qui aurait sûrement fasciné Roland Barthes. Non, l’entrepreneur n’est pas un génie, ni un être humain comme un autre. La figure du génie a déjà été mise à mal plusieurs fois, notamment par la chercheuse Samah Karaki qui, dans Le Talent est une fiction, montre que l’environnement, l’éducation, les heures de travail expliquent bien souvent le talent d’une personne, qui ne provient en aucun cas d’un mystérieux pouvoir. Galluzzo met à mal de nombreuses biographies de Steve Jobs qui dressent le portrait d’un homme extraordinaire, surplombant la plèbe, mais qui cache en réalité des ressources sociales et économiques fortes. Par exemple, le fondateur de Apple a grandi à Santa Clara, ville de Californie où régnait déjà une émulation intellectuelle liée à l’industrie électronique.

Selon le maître de conférences à l’université de Saint-Etienne, la diffusion de ces mythes nous permet de continuer à croire à la méritocratie, alors que la majorité des entrepreneurs qui réussissent viennent d’une classe aisée. Croire à ces mythes nous conduit à accepter l’ordre économique tel qu’il est, sans véritable remise en cause. « Si M. X a réussi à créer sa startup et à s’enrichir en partant de rien, c’est que les autres n’ont pas assez travaillé. Je n’ai pas à remettre en question le statut de M. X qui a grimpé les échelons à la sueur de son front. » Accepter cette idée revient alors à tolérer certaines fortunes : « les récits célébrant l’entrepreneur forment des fictions nécessaires à la légitimation de l’ordre social ».

« Tout en livrant des enquêtes dénonciatrices, la grande presse a continué de bâtir le mythe de l’entrepreneur, célébrant les promesses de cet être créateur, visionnaire et synonyme de progrès. Le traitement qu’elle a réservé à John D. Rockefeller tout au long des années 1900 illustre bien cette ambivalence. Certes, Rockefeller a construit sa fortune sur les ruines de concurrents qu’il a anéantis, mais on peut aussi voir en lui un bâtisseur industrieux, qui a consacré sa vie à l’édification d’une entreprise performante et redoutable d’efficacité. Certes, Rockefeller a accumulé une fortune personnelle inouïe, mais, plus encore, il a enrichi la nation américaine tout entière, en la positionnant au sommet de la lutte pour la suprématie économique dans le monde. »

Le Mythe de l’entrepreneur. Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Anthony GALLUZZO, Editions La Découverte, Collection Zones, 240 pages, 20 €

Visuel : Couverture du livre