« Dictionnaire de la vie postmoderne » de Maxime Morin et Marguerite Hennebelle : Quoi de plus décevant (et hilarant) que la modernité ?

Les créateurs du WikiHow Museum, après Scènes de la vie postmoderne, reviennent avec un dictionnaire pour décortiquer notre époque.

Là où Pierre Desproges usait de tournures alambiquées et de longues définitions dans Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis, Maxime Morin et Marguerite Hennebelle préfèrent la concision et la brièveté. Chez Desproges, un seul et même tableau, Les Derniers moments de Maximilien, empereur du Mexique (1882) de Jean-Paul Lauren, légendé différemment selon la définition qu’il accompagnait, se retrouvait tout au long du livre. Dans Dictionnaire de la vie postmoderne, c’est une autre sorte d’iconographie, toute aussi vaine et détournée, qui illustre certaines définitions : des memes, ces photos devenues virales sur Internet.

De A à Z, les deux compères ont choisi quelques mots qu’ils jugent symptomatiques de notre société postmoderne. Les entrées se présentent comme des définitions désabusées, des modes d’emploi et des exemples farfelus. On sent ainsi ce petit dictionnaire en proie avec les tourments et réflexions de l’époque : intelligence artificielle (« simulacre de l’intelligence qui sert d’étalon à toute mesure de l’intelligence véritable »), néolibéralisme (« mise à jour du libéralisme afin de l’adapter aux progrès considérables accomplis par l’individualisme »), téléphone (« amusant : faire remarquer que les téléphones servent désormais à tout, sauf à téléphoner »)… Un petit livre amusant sur lequel on peut se pencher pour trouver notre voie à travers le XXIème siècle.

Dictionnaire de la vie postmoderne, Maxime MORIN & Marguerite HENNEBELLE, Editions Equateurs, 128 pages, 16 €

Illustration : Couverture du livre