Golden Globes 2021: la double révolution

Cette année, les Golden Globes pourraient bien bouleverser l’ancien ordre établi. Les nominations semblent marquer la consécration des plateformes de streaming en ligne face aux illustres studios hollywoodiens, ainsi qu’elles font valoir le travail de réalisatrices dans un monde habituellement dominé par le cinéma au masculin.

La fin de l’hégémonie Hollywoodienne

Dans un contexte où les salles de cinéma demeurent fermées et que, partant, les boites de productions n’ont eu de cesse de devoir décaler la sortie de leurs films, ce sont les plateformes de streaming en lignes qui bénéficient le plus de cet arrêt-sur image des voies de diffusions traditionnelles. Pour preuve, le géant Netflix enregistre pas moins de 22 sélections, largement porté par le succès de Mank, de David Fincher qui revient sur la genèse de Citizen Kane, ainsi que de l’oeuvre politique Les sept de Chicago d’Aaron Sorkin. Amazon, Apple et Hulu sortent également leur épingle du jeu, avec des productions telles que One night in Miami ou The Sound of Metal. La contrepartie de ce succès des plateformes en ligne est bien évidemment la modestie des distinctions récoltées par les studios traditionnels tels que Focus, Searchlight et Sony. Avec cinq nominations chacun, pour les films The Father, Nomadland et Promising Young Woman, les maîtres habituels de Golden Globe risquent de se voir détrôner face à cette nouvelle concurrence.

La réalisation féminine

Si les femmes réalisatrices sont de plus en plus présentes et médiatisées, il est tout à fait inédit que soit nommé une majorité de femmes pour la catégorie meilleure réalisation. Rares étaient celles ayant pu accéder à cette nomination, si rares qu’elles se comptent sur les doigts d’une main: Barbara Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Ava DuVernay et Kathryn Bigelow. Aussi, les trois réalisatrices nommées pour cette édition 2021 incarnent à elles seules cette révolution qui valorise à juste titre la création au féminin. Chloe Zhao, pour Nomadland, Regina King pour One Night in Miami et Emerald Fennell pour Promising Young Woman, concourront pour ce titre face à David Fincher (Mank) et Aaron Sorkin (Les sept de Chicago).

Une sélection contrastée

La surprise de ces nominations se renforce si l’on tient compte de la relative fermeture d’esprit du jury composé de 90 journalistes, habituellement plutôt frileux lorsqu’il s’agit de distinguer ou de récompenser des productions en marges de sentiers battus. Il semblerait que 2021 aura eu raison de leurs a priori, rebattant ainsi les cartes d’un jeu aux règles jusqu’alors (trop) bien établies. Mais une telle révolution ne se passe pas sans conséquences. Par exemple, alors que le comédien français Tahar Rahim (Désigné coupable) se voit, d’une heureuse surprise, distingué dans la catégorie de l’interprétation, des actrices habituées des récompenses, telle que Meryl Strip et Nicole Kidman (The Prom) ont été tout simplement ignorée des sélections. On retiendra dès lors quelques brillantes absences; comme le favori de la critique Da 5 Blood de Spike Lee, le controversé Tenet de Christopher Nolan (uniquement sélectionné pour sa bande-originale). Du côté des séries, même étonnement… voire aberration pour certains; la série Emily in Paris, remâchant clichés éculés sur une vie parisienne irréaliste, s’y voit deux fois nominée, dont dans la catégorie « meilleure série comique ». De quoi susciter l’incompréhension sur les réseaux, alors qu’une série telle que I May Destroy You, abordant de manière subtile mais sans détour la question du viol, diffusée sur HBO et OCS, n’a reçu aucune nomination.

L’absence de « I May Destroy You » aux Golden Globes dénoncée par une scénariste d' »Emily in Paris » https://t.co/3yxC8l98SJ — Le HuffPost (@LeHuffPost) February 4, 2021

Golden Globes 2021 : les séries en compétition

Meilleure série dramatique

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Meilleure actrice dans une série dramatique

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Emma Corrin (The Crown)

Laura Linney (Ozark)

Sarah Paulson (Ratched)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman (Ozark)

Josh O’Connor (The Crown)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Al Pacino (Hunters)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Meilleure série comique ou musicale

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Meilleure actrice dans une série comique ou musicale

Lily Collins (Emily in Paris)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Jane Levy (Zoey’s Extraordinary Playlist)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale

Don Cheadle (Black Monday)

Nicholas Hoult (The Great)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Ramy Youssef (Ram)

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

Normal People

Le jeu de la dame

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Cate Blanchett (Mrs. America)

Daisy Edgar-Jones (Normal People)

Shira Haas (Unorthodox)

Nicole Kidman (The Undoing)

Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame)

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Bryan Cranston (Your Honor)

Jeff Daniels (The Comey Rule)

Hugh Grant (The Undoing)

Ethan Hawke (The Good Lord Bird)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Cynthia Nixon (Ratched)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série ou un téléfilm

John Boyega (Small Axe)

Brendan Gleeson (The Comey Rule)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Jim Parsons (Hollywood)

Donald Sutherland (The Undoing)

Golden Globes 2021 : les films en compétition

Meilleur film dramatique

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Les Sept de Chicago

Meilleur actrice dans un film dramatique

Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey)

Andra Day (Billie Holliday, une affaire d’état)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Meilleur acteur dans un film dramatique

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Le Blues de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (Désigné coupable)

Meilleur film comique ou musical

Borat 2

Hamilton

Palm Springs

Music

The Prom

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Maria Bakalova (Borat 2)

Kate Hudson (Music)

Michelle Pfeiffer (French Exit)

Rosamund Pike (I Care a Lot)

Anya Taylor-Joy (Emma)

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Sacha Baron Cohen (Borat )

James Corden (The Prom)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Dev Patel (The Personal History of David Copperfield)

Andy Samberg (Palm Springs)

Meilleur film d’animation

Les Croods 2 : Une nouvelle ère (Universal Pictures)

En avant (Walt Disney Pictures)

Voyage vers la lune (Netflix)

Soul (Walt Disney Pictures)

Le peuple loup (Cartoon Saloon)

Meilleur film en langue étrangère

Drunk

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Deux

Meilleure actrice dans un second rôle

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Jodie Foster (Désigné coupable)

Amanda Seyfried (Mank)

Helena Zengel (News of the World)

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen (Les Sept de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Jared Leto (The Little Things)

Bill Murray (On the Rocks)

Leslie Odom, Jr. (One Night in Miami)

Meilleur réalisateur

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, Les Sept de Chicago

Chloé Zhao, Nomadland

Meilleur scénario pour un film

Promising Young Woman

Mank

Les Sept de Chicago

The Father

Nomadland

Meilleure bande originale

The Midnight Sky – Alexandre Desplat

Tenet – Ludwig Göransson

News of the World – James Newton Howard

Mank – Trent Reznor, Atticus Ross

Soul – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Meilleure chanson originale

Fight for You tiré de « Judas and the Black Messiah »– H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

Hear My Voice tiré de « Les Sept de Chicago » – Daniel Pemberton, Celeste

Io Si (Seen) tiré de »The Life Ahead » – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

Speak Now tiré de « One Night in Miami » – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

Tigress & Tweed tiré de « Billie Holliday, une affaire d’état »

crédit visuel: affiche du film Mank de David Fincher