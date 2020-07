« Locarno 2020 – For the Futur of Films » : en ligne et sur place du 5 au 15 août

Avec le lancement de l’initiative « Locarno 2020 – For the Future of Films », le festival international du film de Locarno en Suisse qui avait été annulé à cause de l’épidémie du Covid 19 aura finalement lieu, dans des conditions particulières. Du 5 au 15 août, c’est en partie sur place mais surtout en ligne que se déroulera le festival avec notamment l’intégralité de sa sélection de courts métrages du Pardi di domani accessible à tous.

Le festival à lieu en ligne…

Avec l’initiative « Locarno 2020 – For the Future of Films » considéré comme une « année zéro » dans l’histoire du festival, celui-ci aura finalement lieu en ligne. Le public pourra en effet se connecter depuis n’importe où dans le monde afin de découvrir des premières, supporter les films de demain et explorer les projets dont l’objectif est de promouvoir les valeurs et l’histoire du festival, comme l’indique leur site internet:« Le futur commence maintenant et Locarno sera toujours du côté du cinéma ».

La fameuse sélection Pardi di domani qui réunie des courts et moyens métrages réalisés par des réalisateurs ou réalisatrices indépendant.es ou des premières réalisations d’étudiant.es en école de cinéma fêtera donc sa 30ème année d’existence en ligne. 43 films sont en compétition cette année (retrouvez la liste ici). Les films seront disponible gratuitement sur une plateforme digitale mondiale mais une limite est toutefois fixée à 1 590 spectateurs par films; un moyen pour les organisateurs du festival de donner un air de normalité, cela correspondant à la jauge de spectateurs sur place. Comme chaque année, 4 prix seront décernés aux participants de la compétition. Les films seront également accompagnés cette année d’autres contenus audiovisuels comme des conversations avec les réalisateurs ou réalisatrices.

… avec des projections également sur place

Afin de contribuer à la réouverture des salles de cinéma locales, l’édition 2020 du Locarno aura également lieu sur place, dans le respect des normes sanitaires. Des films seront projetés dans trois des cinémas de Locarno et Muralto (GranRex, PalaCinema 1, PalaVideo). La pardi di domani, au coeur du festival, sera entièrement projetée en salle. Elle sera également accompagnée d’une partie de la section A journey in the Festival History, de dix films de la rétrospective Through the Open Doors ainsi que d’une Carte Blanche spéciale laissée à Lili Hinstin: Secret Screenings. Celle-ci se compose de dix films surprise, incluant des classiques, des raretés et des premières. En plus des projections, une exposition photos à lieu à la Piazza Grande.

L’ouverture du festival se fait sur place avec la projection de First Cow, un film de Kelly Reichardt et les tickets pour le festival sur place sont disponibles dès aujourd’hui ici.

Découvrez toute la sélection des projections en ligne et des événements sur place.

Crédits Luca Mascaro©