Journées Cinématographiques 2021 : « Kala Azar » et autres balades mystérieuses

Se déroulant cette année sur Internet, le Festival de cinéma a consacré sa vingt-et-unième édition aux films centrés sur les animaux et leurs rapports avec le genre humain. On a pu notamment y découvrir Kala Azar.

Chaque année, les Journées Cinématographiques (anciennement Journées cinématographiques dionysiennes) donnent rendez-vous à leurs spectateurs – au mois de février, en temps normal – dans les salles de l’Ecran (cinéma de Saint-Denis), du Studio (à Aubervilliers), de l’Etoile, à La Courneuve, et de l’Espace 1789 à Saint-Ouen. En 2021, elles se sont adaptées pour avoir lieu sur Internet. Elles continuent jusqu’au 30 mars.

Parmi les films en avant-première proposés cette année, on a notamment pu découvrir Louloute, projeté en Ouverture (notre critique ici). Kala Azar figurait également dans la programmation, au thème axé autour de « La Part animale » présente en chacun de nous, et du rapport entre animaux et genre humain, plus largement.

Long-métrage à la fois contemplatif et énigmatique, Kala Azar suit un couple qui va récupérer des animaux de compagnie morts chez leurs propriétaires, pour brûler leurs corps. Tout cela dans un paysage rural grec où une maladie décime les chiens, et pourrait bien s’avérer contagieuse pour les humains… Film aux images très sobres, Kala Azar fait davantage confiance aux bruissements et à la lumière déclinante qui irrigue ses cadres pour faire jaillir ses thèmes de fond. A l’écran, hommes et animaux paraissent vaquer à leurs occupations sans plus de questions, et « faire ce qu’ils ont à faire », tout d’abord. Progressivement, leurs rapports se resserrent un peu, et le danger devient plus proche. On s’attache en tout cas assez vite à ces deux énigmatiques héros qui parcourent les paysages méthodiquement, au sein d’une réalité qui commence à les dépasser. Et sans beaucoup d’effet, la réalisation du film sait suggérer que des choses étranges se trament, dans cette contrée.

Lors de la Rencontre organisée par le Festival, animée par Stratis Vouyoucas, la réalisatrice Janis Rafa, d’origine grecque et installée aux Pays-Bas, toutes les dimensions de Kala Azar ont été passées au crible, un peu plus d’une heure durant : travail avec les acteurs sur le rapport aux animaux, dimension à la fois plastique et terrienne du film, atmosphère quasi irréelle du récit… Interrogée sur sa manière de mettre en scène des événements entre réel et ambiance de rêve, la réalisatrice a avancé qu’elle s’en était remise à une « façon de filmer un peu plus brute, un peu plus dans la physicalité des choses, qui vient aussi un peu contraster avec notre façon habituelle de voir les choses« .

Parmi les autres Rencontres, on a pu profiter de celle amenant Maya Da-rin, réalisatrice de La Fièvre, présenté en avant-première (et attendu en salles en 2021, distribué par Survivance), à s’exprimer : consacré au parcours d’un amérindien Desana travaillant au cœur de l’Amazonie, à Manaus, et confronté à d’étranges rêves au moment où sa fille part pour la grande ville, le film a lui aussi été l’objet d’une longue conversation, d’une cinquantaine de minutes. Un échange qui a permis aussi d’évoquer des aspects du Brésil actuel… « Les peuples indigènes nous invitent à vivre un changement de perspective : on est les chasseurs, on peut devenir proies » a notamment avancé la réalisatrice au sujet de son film et de la situation brésilienne, avant d’évoquer, au sein de l’entretien, la question des langues parlées, à l’image, ou l’idée de chasse telle qu’elle a choisi de la montrer, ainsi que la mystérieuse bête dont rêve son héros, dans le scénario.

Les Journées Cinématographiques 2021 continuent jusqu’au 30 mars, avec des films sélectionnés à voir sur UniversCiné (1 euro de réduction avec le code promo LAPARTANIMAL), Henri la plateforme de la Cinémathèque Française, et le blog Mediapart du cinéma L’Ecran.

*

Visuel 1 : affiche des Journées cinématographiques 2021

Visuel 2 : Kala Azar © Heretic Outreach