Cinéma et confinement : « Les Grands Voisins » sortira quand même

Le film Les Grands Voisins, sur l’expérience de vie collaborative de l’ancien site de l’hôpital Saint-Vincent-de Paul, devait sortir en salles le 31 mars. Pour nous permettre de découvrir, malgré les consignes de confinement, le documentaire de Bastien Simon, la société de distribution et production La 25e Heure propose une expérience de cinéma à domicile calquée sur les conditions habituelles des salles de cinéma : grâce à un procédé de géolocalisation, vous pourrez regarder le film sous votre couette aux horaires où il était normalement programmé dans les salles de cinéma près de chez vous.

Le communiqué de presse, intitulé « Résistons ! », emprunte volontairement au lexique de la Résistance et de la guerre : le fondateur de la société, Pierre-Emmanuel Le Goff, joint par téléphone, dresse un parallèle entre la situation actuelle et celle de la Seconde Guerre Mondiale, à l’issue de laquelle le Conseil National de la Résistance a mis en place la Sécurité sociale. D’après lui, la crise sanitaire qui nous touche actuellement nous force à remettre à plat notre système économique et politique par l’organisation d’une société plus démocratique et plus soucieuse des questions sociales et environnementales. Ainsi, le choix des Grands Voisins n’est pas anodin, le projet de société mis en avant par ce documentaire portant en son cœur la solidarité, les circuits économiques courts et la démocratie directe.

Le projet de « e-cinema » porté par La 25e Heure depuis plusieurs mois, insiste son fondateur, n’a pas en temps ordinaire pour but de se substituer aux salles de cinéma mais d’en être un complément. Conscient toutefois du paradoxe qu’il peut y avoir à promouvoir une société plus écologique quand on se propose de stocker des films en ligne, Pierre-Emmanuel Le Goff souhaite allouer une part du billet de cinéma à une compensation de son bilan carbone, selon des modalités encore à l’étude.

La société, qui produit et distribue également deux documentaires sur Thomas Pesquet et un documentaire sur l’agriculture bio, Souviens-toi de ton futur, avait prévu des échanges entre les réalisateurs de ces films et leurs spectateurs lors de prochaines programmations en salles ; ces derniers devraient finalement être accessibles virtuellement. Enfin, jointe ce matin par le distributeur DHR pour réfléchir conjointement à la sortie du film En Politica, La 25e Heure semble faire des émules.

Visuel : affiche du film Les Grands Voisins