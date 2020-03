Stalker Instagram intelligement

Pas de mensonge entre nous. Vous lisez des livres, regardez des films/séries, écoutez de la musique… mais quoi de plus chronophage que de passer quelques heures sur Insta ? Voici une liste non exhaustive des comptes qui vous veulent du bien. Elle sera complétée au fil du temps.

ART

@ateliersfar

en français

On suit les conseils d’Amélie Blaustein-Niddam, et on file découvrir le compte @ateliersfar. Le dessinateur Joann Sfar a proposé aux élèves de son atelier aux Beaux Arts de Paris de faire leur journal de la quarantaine. Toutes les illustrations sont publiées jour après jour, l’occasion de découvrir la diversité des traits et des talents prometteurs.

@laminuteculture

en français

Camille Journeaux, c’est la personne qu’on a envie d’inviter à dîner. Elle est cultivée sans avoir la grosse tête (« Attends, mais tu connais pas ça ?! » Vous voyez le genre). Elle est drôle, très drôle et nous le prouve de plus en plus sur son compte La Minute Culture, lancé il y a un peu plus d’un an. Elle était partie pour réconcilier ses amis avec les musées et l’histoire de l’art, elle a réussi son pari en attirant quasiment 60 000 followers. Le principe est simple : rendez-vous chaque semaine pour découvrir un artiste par le biais d’une story. Le contenu est très riche, le ton est accessible et décomplexé. Elle reprend tous les codes du réseau : quizz, votes… et ça fonctionne hyper bien. Vous avez une minute et une quarantaine d’écrans pour prendre un véritable shot de culture ! Vous aviez loupé le compte ? Aucun problème, les archives sont en Highlight ! Y’a plus qu’à.

@hyperallergic

En anglais

Même si les annonces officielles n’ont pas été faites, il sera certainement difficile de voyager à New York pour la TEFAF, Frieze et les autres spring fairs, programmées en mai. C’est pourquoi, parmi de nombreux sites dédiés au marché américain, on vous conseille Hyperallergic. La posture ? Radicale, avec une vraie réflexion sur les arts, les artistes et les oeuvres. Le média est intelligemment conçu pour éveiller nos esprits et nous donner un baromètre des tendances, principalement aux USA. Fondé en 2009, la rédaction a aujourd’hui deux bureaux à New York et Los Angeles. Elle s’est imposée comme évaluateur incontestable du rapport entre art contemporain et société. Le compte Instagram lui s’applique à donner une lecture détaillée d’une oeuvre ou série, tous les deux/trois jours environ. A consommer sans modération.

@tate

En anglais

Partageant des contenus concernant les collections et les actualités de la Tate Britain, la Tate Modern, Liverpool et St Ives, ce compte est une vraie mine d’informations sur les oeuvres. La Tate a toujours privilégié une vision collective, essayant de connecter au maximum l’art et la société. Ces institutions sont à la fois des références au regard de la programmation et de la curation, mais sont aussi au fur et à mesure des véritables lieux de vie (à l’instar du Barbican), qui nous accompagnent même à la maison notamment grâce à une chaîne IGTV vraiment géniale. Elle nous permet de rentrer dans les studios de l’artiste, et nous propose des DIY « How to paint like Frank Bowling?« , « How to cast like Rachel Whiteread? »; mention spéciale pour la vidéo « Why Study Art? » dans laquelle les enfants expliquent pourquoi l’art est indispensable à la vie et à l’épanouissement de chacun. Adultes, on vous invite à prendre des notes, et à vous laisser emporter par la suite quelques instants par la vidéo du road trip d’Agnès Martin.

DESIGN

@alice.rawsthorn

En anglais

Un des comptes les plus intéressants sur le design : graphisme, design d’objet, textile, architecture… Alice Rawsthorn est auteur des ouvrages comme Design as an Attitude, Hello World: Where Design Meets Life, This is my daily diary on design. Elle anime de nombreuses conférences et écrit régulièrement dans les colonnes du New York Times, Frieze, W magazine, Wallpaper…. Chaque jour, elle partage ses connaissances avec une public amateur sur des thèmes spécifiques : Design at the movies, The Vase, Designers on Design, Designing Game of Thrones… ou met en avant des figures majeures du design du XXè et XXIè siècle comme Marianne Brandt, Lucie Rie, Joe Colombo, John Lautner. Une vraie bible en ligne pour les ferrus.

LIVRES

@labnf et Gallica

En français

Alors là, c’est sûr, vous allez briller en société ! D’Alphonse Daudet à l’Odysée, des talismans aux atlas, des costumes traditionnels à la médecine… les collections de la BNF regorge de pièces d’exception qui sont proposées chaque jour avec une petite anecdote facilement mémorisable. Si le sujet vous happe, vous pourrez consulter directement l’ouvrage sur Gallica. En cas d’exploration, préférez toutefois la navigation sur ordinateur au mobile, plus aisé pour faire des copiés/collés des redirections. Avec plus de 1342 publications, et plus de 6 millions de documents numérisés, la sélection pourra sans crainte satisfaire les érudits comme les plus débutants.