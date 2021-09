« Californie » d’Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman projeté à Annecy Cinéma Italien

Le beau film d’Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman a suivi la jeune Jamila (Khadija Jaafari) de ses 9 à ses 14 ans. Présenté en avant-première au festival Annecy Cinéma Italien, c’est une plongée colorée dans le devenir vibrant d’une adolescente d’aujourd’hui.

Portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui

Dans la région de Naples, la jeune Jamila, 9 ans, grandit dans une famille d’origine marocaine. Arrivée là à l’âge de 7 ans, elle n’est pas à l’aise et veut rentrer dans son pays. Mais jusqu’à ses 15 ans, elle ne peut pas voyager sans l’accord de ses parents. Jamila bataille pour avoir droit à son téléphone portable, emprunte celui de sa soeur et adore par-dessus tout les Kinder Bueno. On la suit à l’école, dans les transports, avec ses amies. On la voit quitter l’école, le gymnase et devenir coiffeuse dans un salon qui s’appelle « Californie ». On surprend ses conversations, on entend ses revendications et on suit cette fille intelligente et débrouillarde dans sa quête d’intégration.

Lumières italiennes

Musique subtile, multiplication des angles sur le visage de l’héroïne, ce film, qui reste une fiction mais joue évidemment avec les frontières du documentaire, sait faire partager l’amour qu’il a de son sujet dans une magnifique lumière. L’actrice Khadija Jaafari rayonne et la large marge d’expression laissée au personnage principal est précieuse : on la suit avec tendresse dans une quête complexe et âpre. À noter : Californie a reçu le Label Europa Cinemas du meilleur film européen (section Giornate degli Autori) à Venise cette année.

Californie d’Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman, avec Khadija Jaafari, Ikram Jaafari, Maria Amato, 2021, 1h14, en compétition au festival Annecy Cinéma Italien.

visuel: affiche