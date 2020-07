« The hit » : une traversée folle de l’Espagne avec Stephen Frears, Terence Stamp, John Hurt et Tim Roth à nouveau au cinéma

Avant même My Beautiful Laundrette (1985), The Hit a révélé le réalisateur Stephen Frears au grand public. Road-movie lancinant avec Terence Stamp, John Hurt et Tim Roth traversant l’Espagne sur une musique signée Paco de Lucia, le film ressort ce 8 juillet sur nos écrans.

Willie Parker (Terence Stamp) a dénoncé ses complices à la police contre sa propre liberté. Il s’est réfugié en Espagne pour y vivre des jours heureux. Mais il sait bien que le paradis a une date de péremption : quand ses anciens associés sortent de prison, ses jours sont comptés. Il les attend de pied ferme au coeur du désert. Ils arrivent à deux : Braddock (John Hurt) et le jeune et fou Myron (Tim Roth qui rejoue Made in Britain sur les routes d’Espagne) et l’enlèvent pour l’emmener à Paris où il doit être exécuté. A priori, Parker a l’air de prendre les choses avec détachement et philosophie…

Dans une Espagne qui ressemble au Mexique profond jusqu’à Madrid, Frears joue avec les codes du road-movie pour mieux suggérer trois puis quatre (Laura del Sol en Maggie, un personnage féminin tout sauf nunuche) profils psychologiques sur fond de guitare andalouse signée Paco de Lucia. Quelques plans prennent de la hauteur, les paysages sont magnifiques et le tout est joliment maîtrisé. À voir, notamment pour les fans des acteurs et du maître anglais.

The hit – Le tueur était presque parfait, de Stephen Frears avec Terence Stamp, John Hurt, Laura del Sol et Tim Roth, UK, 1984, 1h38, ressortie en salles Mary X distribution le 8 juillet 2020.

Visuel : affiche du film.