« L’agnello » de Mario Piredda remporte le Grand Prix d’Annecy Cinéma Italien 2020

Egalement lauréat des prix du public et du jury jeune de la 38e édition d’Annecy Cinéma Italien, le premier long-métrage de Mario Piredda transporte les spectateurs dans une Sardaigne sauvage et émouvante. En attendant sa sortie en salles, voici notre critique d’un film très vivant alors que nous avons eu la joie de participer au jury de ce beau festival.

Vivant de manière très modeste avec sa fille de 16 ans Anita (Nora Stassi) dans une Sardaigne aride, Jacopo (Luciano Curreli) tombe malade comme bien de ses compatriotes, à cause de la pollution. Seule une greffe peut le sauver. Anita et son grand-père décident alors de retrouver et de convaincre le frère de Jacopo, avec qui toute la famille est fâchée, de faire le test pour savoir s’il est un donneur compatible…

Révélant la jeune et rougeoyante actrice Nora Stassi, qui donne une aura époustouflante au personnage fougueux, adolescent et révolté d’Anita, le premier long-métrage de Mario Piredda saisit beaucoup d’énergie, de beauté, volontiers dans la matière et les rapports humains bruts. Avec cela, les paysages sardes étonnent et happent sans jamais être clichés et les personnages nous attachent avec leur fierté et leur générosité dans un scénario qu’on pourrait croire déjà connaître et qui en fait se tient tellement bien qu’il nous emmène dans une jolie série d’émotions fortes. Un film qui nous a fait voyager et qu’on attend avec impatience sur les écrans français.

L’agnello de Mario Piredda, avec Nora Stassi, Luciano Curreli, Michele Atzori, Italie, 2020, 1h35.

visuel : affiche du film