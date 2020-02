La dernière vie de Simon, un premier film magistral de Leo Karmann

Conte poétique et cruel, le premier long-métrage du jeune et talentueux Léo Karmann (co-écrit avec Sabrina B. Karine) a été remarqué au Arras Film Festival et a reçu le prix du public à Mon premier festival. Un film qui sort le 5 février, à ne pas manquer.

Simon (Benjamin Voisin), jeune orphelin de 8 ans, fait la jolie rencontre d’un frère et d’une sœur : Thomas (Martin Karmann) et Madeleine (Camille Claris). Les parents de ce dernier l’invitent à passer un week-end dans leur maison. Les trois amis deviennent alors frères de sang et se racontent leurs secrets : madeleine est condamnée à mourir avant 20 ans d’une maladie respiratoire, Thomas est allergique aux patates et Simon a… le pouvoir de se transformer en ceux qu’il a touchés… Un accident tragique le pousse à se faire passer toute sa « deuxième » vie pour Thomas…

La Bretagne troublante règne dans ce film où tout est juste : de la photo aux dialogues en passant par la musique minimale et le jeu des jeunes acteurs très repérés. La jeunesse passionnée est émouvante et chaque détail est pensé, mesuré et envoûtant: de l’arrangement de la chambre au vent sur la barquette de frites en passant par le caractère bien trempé de l’héroïne, tout nous embarque dans ce premier film vraiment magique qui sait jouer du fantastique. Une oeuvre admirable, qui donne très envie de suivre le réalisateur, sa scénariste et ses acteurs.

La dernière vie de Simon, de Léo Karmann avec Benjamin Voisin, Martin Karmann, Camille Claris, France 2029, 1h43, Jour2Fête, Sortie le 05/02/2020.



visuel : affiche officielle.