« Cyril Contre Goliath » : le documentaire de l’irréductible Cyril Montana passe en avant-première sur la 25e heure le 13 mai

Thomas Bornot et Cyril Montana proposent une plongée dans le village de Lacoste où le second a pu planter des racines et qui dépérit, acheté quasiment intégralement par Monsieur Pierre Cardin, pour rester pierres mortes… L’histoire d’une lutte familiale et à la bonne franquette pour l’un des plus beaux villages du sud.

Distribué par JHR films, Cyril Contre Goliath de Thomas Bornot et Cyril Montana initialement prévu en salle le 22 avril sortira le 13 mai en e-cinéma via la 25eme heure, en attendant de trouver le chemin physique des salles.

Fils de hippies, élevé par son p!ère mort à l’âge de trente ans, Cyril a eu un point fixe dans son enfance : le village de Lacoste où il a été heureux et a continué à se passer du temps et cultiver ses racines, même lui-même devenu père de deux enfants dont l’aîné est un homme et même devenu et auteur homme de communication « bobo parisien ». Défié par son fils de réinventer l’engagement, sa cause est toute trouvée avec la longue mort de son village, avec le rachat du fameux château du Marquis de Sade et d’au moins 30 maisons par Pierre Cardin. Promettant vie, boutiques, festival… le grand couturier représentant de la mondialisation a en fait poussé avec mépris pour ses locaux Lacoste, pourtant au cœur du touristique Luberon, vers un sommeil qui ressemble à la mort : plus de café, boutiques vides, artistes vieillissants…

Relevant le défi avec une fraîcheur et parfois une naïveté dont il n’hésite pas à se moquer dans son documentaire, Cyril Montana part en guerre contre cet immobilisme créé par la propriété privée… réunions au villages, Ted X, plateaux télé et aussi tentatives infructueuses de parler avec le couturier, c’est un combat d’un Cyril simple contre le Goliath tout puissant qui s’installe dans la joie et la bonne humeur. Et aussi dans la puissance d’un engagement et d’un combat qu’on sent nécessaires. Tant et si bien que l’espoir serait aussi, après avoir pris l’avis de la philosophe Cynthia Fleury, que la révolte des habitants de Lacoste inspire d’autres villages privés de vie par un ou des propriétaires maniaques (oui dans ce récit biblique, les artistes et intellectuels n’appartiennent pas à la superstructure du capitalisme mais aident la révolte et la prise de conscience).

Belles images au drone de ce village en effet éblouissant, sympathie immédiate suscitée par le personnage principal, part belle faite aux générations suivantes… Cyril Contre Goliath se concentre avec précision sur son sujet pour poser inlassablement la question de l’engagement, malgré tout. Un moment humain et utopiste, permis par un crowdfunding kiss kiss bank bank, à voir sur la 25e heure avant de le découvrir en salles.

Cyril contre Goliath, de Thomas Bornot et Cyril Montana, JHR films, 86 min, à voir à partir du 13 mai sur la 25e heure. visuel : affiche du film.