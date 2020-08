Les 5 expos les plus attendues à la rentrée

Pour cette rentrée 2020, l’offre culturelle s’annonce pléthorique et diverse à Paris. Voici une petite sélection des jolies expos à découvrir ensemble dans les musées et les lieux d’art de la capitale. À vos agendas !

En ces temps d’incertitude autour d’un rebond éventuel de l’épidémie de Covid-19, pensez que ces expositions vont peut-être être amenées à être aménagées avec, par exemple, des horaires particuliers, des réservations obligatoires…

L’âge d’or de la peinture danoise au Petit Palais

Le Petit Palais, le National museum de Stockholm et le SMK de Copenhague élaborent un partenariat exceptionnel pour vous présenter une exposition sur L’Âge d’or de la peinture danoise. Vous pourrez y retrouver les grands noms de la peinture danoise, de 1800 à 1864. L’exposition rassemble plus de 200 œuvres originales et marquées par le savoir-faire de leurs auteurs et, à travers elles, vous pourrez en apprendre sur les grands artistes Danois et leur vie quotidienne au XIXe siècle.

Du 22 septembre 2020 au 3 janvier 2021. Toutes les informations sur le site du Petit Palais.

La rétrospective Sarah Moon au Musée d’Art Moderne de Paris

Le Musée d’Art Moderne de Paris propose, pour sa rentrée artistique, de mettre à l’honneur Sarah Moon en lui dédiant sa première rétrospective dans un musée. L’exposition présente les clichés les plus célèbres de la photographe de mode, connue pour son esthétique à la frontière entre le conte de fées et romantisme noir. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir les œuvres de Sarah Moon, au cœur d’une exposition à voir du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021.

Du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021. Toutes les informations sur le site du MAM.

Man Ray et la mode au musée du Luxembourg

Le Musée du Luxembourg consacre une exposition à Man Ray et à la photographie à la rentrée. Si l’artiste a de nombreuses fois été mis en avant – par le Grand Palais lors d’une rétrospective en 1998, puis par la Pinacothèque en 2008 – cette exposition se veut inédite dans le mesure où elle tend à explorer les liens entre Man Ray et la mode. Un nouvel angle d’approche donc, avec une grande rétrospective consacrée au photographe qui met en avant la mode comme l’un des aspects de la carrière de Man Ray n’ayant jamais été exploité en France. Cette exposition s’annonce pleine de surprises.

Du 23 septembre 2020 au 17 janvier 2021. Toutes les informations sur le site du musée du Luxembourg.

RUINES, l’expo photo de Josef Koudelka à la BnF

Pour notre plus grand plaisir, la BnF donne carte blanche à l’artiste Josef Koudelka pour mettre en place son exposition sobrement nommée ‘Ruines’. Elle regroupe quelques 110 tirages exceptionnels, grâce auxquels vous pourrez suivre les pas de l’artiste à travers le monde entier, en quête des plus beaux sites archéologiques du monde. À partir du 15 septembre, embarquez pour un voyage mémorable dans les vestiges des mondes anciens.

Du 15 septembre au 16 décembre 2020. Toutes les informations sur le site de la BnF.

Extra!, le festival des lettres au Centre Pompidou

Avis aux littéraires ! À l’occasion de la rentrée littéraire, le Centre Pompidou célèbre la littérature vivante avec son festival Extra ! Venez découvrir le livre autrement à travers des performances, de la littérature exposée, des lectures, de la poésie sonore, visuelle et numérique, ainsi que des rencontres publiques. Autant de manières diverses d’apprécier la littérature qui seront célébrées dans cette exposition. En septembre, rendez-vous donc au Centre Pompidou pour une plongée sans limite dans l’univers de la littérature.

Du 11 au 27 septembre 2020. Toutes les informations sur le site du Centre Pompidou.

