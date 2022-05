Des arbres et des hommes

Pour encore quelques semaines, les Franciscaines de Deauville nous emmènent en promenade au milieu des arbres avec l’exposition Vous êtes un arbre ! Ici, l’art et la science s’allient pour donner un aperçu de ce vaste sujet.

Ce 21 mai, les Franciscaines de Deauville fêteront leur premier anniversaire. Ce nouveau lieu de culture, qui est venu combler un manque d’infrastructures sur le territoire, a vite remporté l’adhésion du public. Dans un fauteuil sous le grand lustre du cloître, à la table d’hôtes du café ou dans les alcôves des étages, on vient lire un livre, emprunter un jeu ou travailler, dans une ambiance douce et lumineuse. Les Franciscaines regroupent une médiathèque ouverte librement à tous, une salle de spectacles polyvalente, un espace d’exposition de la collection permanente et un autre d’exposition temporaire.

Plusieurs collections sont regroupées ici : la collection André Hambourg avec environ 4000 œuvres du peintre et d’artistes du XXème siècle, celle de photographie contemporaine autour de Deauville et du festival Planches Contact, la collection impressionniste Peindre en Normandie et les fonds spécialisés autour du cheval et de Deauville. Tous ces fonds combinés dans un lieu transversal permettent différents points d’entrée dans un même sujet, comme par exemple une sélection d’ouvrages de la médiathèque en lien avec un spectacle, dont le sujet sera approfondi par une conférence.

Après son exposition inaugurale Sur les chemins du paradis, la seconde exposition des Franciscaines s’intéresse aux arbres avec Vous êtes un arbre ! Sous le commissariat de Thierry Grillet, accompagné d’un comité scientifique, l’exposition se pose les questions de la définition de la nature de l’arbre et du rapport de l’homme à l’arbre. A partir de 80 œuvres, on suit un parcours où l’art et la science du Moyen-Age à aujourd’hui se croisent pour répondre à ces interrogations. Et plus largement, réfléchir à notre lien aux arbres permet de prendre du recul sur notre lien à la nature, sujet à l’importance cruciale aujourd’hui.

La sélection d’œuvres est variée et regroupe des grands noms tels que Giuseppe Penone, Eva Jospin, Xavier Veilhan, Jacques Callot, Vincent Bioulès, Pierre Bonnard ou encore Camille Corot. On se rend compte ici que représenter un arbre est à la fois élémentaire et difficile. En effet, c’est l’un des premiers motifs que l’on dessine enfant, mais sa taille et sa complexité posent un défi à l’artiste. Il peut faire partie du paysage comme chez Cézanne, être le sujet unique de l’œuvre comme chez Séraphine de Senlis ou nous montrer le détail de ses cellules comme chez le botaniste Charles-François Brisseau de Mirbel, mais l’arbre reste difficile à saisir dans l’entièreté de sa nature.

On oscille entre l’entité sacrée et la matière première, le vénérable multi-centenaire et l’enjeu économique. Ces conceptions antagonistes des arbres qui cohabitent pourtant aujourd’hui résument les tiraillements de nos sociétés actuelles, entre nécessité de préservation, de respect, et intérêts capitalistes. Pourtant, les manuscrits anciens nous montrent que l’homme a placé l’arbre au centre de la nature et de la spiritualité et a cherché les similitudes et les liens entre homme et arbre. Le langage lui-même en porte la trace : ne parle-t-on pas d’arbre généalogique, de ses racines pour ses origines, du tronc pour le buste ? Les réseaux de branches et leurs ramifications ne ressemblent-ils pas au système sanguin ? De plus, de nombreuses légendes telle que celle de Daphné et Apollon peuplent l’imaginaire collectif.

Vous êtes un arbre ! nous démontre le pouvoir de fascination que détient ce sujet. Si certain artistes comme Eva Jospin ou Giuseppe Penone en ont fait le moteur de leur création, c’est bien que le thème de l’arbre est riche et que chacun peut s’y relier à sa façon. Réfléchissez : nous avons tous un souvenir lié à un arbre, ou un arbre préféré. Nous avons tous, consciemment ou non, tissé nos propres liens aux arbres.

Vous êtes un arbre !

Du 12 mars au 05 juin 2022

Les Franciscaines – Deauville

Visuels : 1- Les Franciscaines, photo © Marc Domage / 2-4- vues de l’exposition Vous êtes un arbre photo © Marc Domage / 3- Roberto Longo, Untitled (Sleepy hollow), 2014, Graphite sur papier, 177,8 × 304,8 cm, London – Paris – Galerie Thaddeus Ropac / 5- Pierre Bonnard, L’Amandier en fleurs, 1946-1947, Paris, Musée d’Orsay, dépôt au Centre Pompidou – Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / image RMN-GP