Une enquête préliminaire a été ouverte lundi 31 août pour « injures à caractère raciste » après la publication du « roman de l’été » de Valeurs Actuelles mettant en scène la député de Paris La France Insoumise Danièle Obono en esclave.

« Obono l’Africaine », le roman de l’été de Valeurs Actuelles

Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « injures à caractère raciste » après la publication de la « politique-fiction » de Valeurs Actuelles. Ce « roman de l’été » prend place parmi d’autres fictions qui mettent en scène une personnalité contemporaine une situation historique pour « éclairer les situations actuelles » selon leurs mots et offrant ainsi un « meilleur reflet de la réalité ». Ainsi, Didier Raoult avait été représenté en Poilu dans les tranchées, Nicolas Hulot aux côtés Charlemagne et François Fillon pendant la Révolution française. Le 7ème épisode parut le 27 août qui a fait scandale s’intitule « Obono l’Africaine ». Selon leurs mots, la député Danièle Obono « expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l’esclavage ». On y retient surtout des dessins représentants la députée nue et chaînes au cou, dans la posture d’esclave.

Une vague de condamnation unanime

La député a réagit sur twitter en critiquant cette extrême droite « odieuse, bête et cruelle », ridiculisant par la même occasion ceux qui critique la « bien pensance » en jugeant « qu’on ne peut plus rien dire », afin de montrer que, visiblement, la lutte antiraciste à encore lieu d’être.

Il paraît ‘Qu’on-Peut-Pu-Rien-Dire’ #BienPensance. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d’une députée française noire africaine repeinte en esclave…

L’extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. pic.twitter.com/EupKSXZ207 — Députée Obono (@Deputee_Obono) August 28, 2020

S’en était suivis une vague de condamnation dans le monde politique. Jean Castex s’est prononcé sur Twitter en appelant à « une condamnation sans ambiguïté »

Cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté.

Je partage l’indignation de la députée Danièle Obono et l’assure du soutien de l’ensemble du Gouvernement.

La lutte contre le racisme transcendera, toujours, tous nos clivages. https://t.co/ybRKO4DJP3 — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 29, 2020

La condamnation s’est fait toutefois faite moins ambigüe chez Éric Dupond-Moretti lorsqu’il tweet : « On est libre d’écrire un roman nauséabond, dans les limites fixées par la loi. On est libre aussi de le détester. Moi je le déteste et suis à vos côtés ». Le chef de l’Etat aurait même appelé la députée samedi pour lui faire part de sa « condamnation claire de toute forme de racisme » comme l’a indiqué l’Elysée à l’Agence France-Presse.

L’ouverture d’une enquête préliminaire pour « injures à caractère raciste »

Invitée le 29 août au soir sur BFM-TV, Danièle Obono avait dit « réfléchir » à porter plainte contre Valeurs Actuelles. Elle en a profité pour réprouver le « cortège de haines, comme l’ont déjà expérimenté beaucoup de responsables politiques noirs ou d’origine maghrébine ces dernières années » et pour demander « des actes » aux responsables politiques. « Ça fait trois ans qu’on alerte sur le fait qu’il y a un processus de racialisation, de racisme dans ce pays » a-t-elle dénoncée.

Finalement une enquête préliminaire pour « injures à caractère raciste » a été ouverte le lundi 31 août et a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). L’association SOS racisme qui avait condamné le journal dans un communiqué à déclaré, après l’ouverture de l’enquête préliminaire, qu’elle « fera le nécessaire pour se porter partie civile dans cette affaire ».

Valeurs Actuelles qui campe sur ces positions racistes

De son côté, Valeurs Actuelles a répondu sur Twitter qu’« il s’agit d’une fiction mettant en scène les horreurs de l’esclavage organisé par des Africains au XVIIIème siècle…Terrible vérité que les indigénistes ne veulent pas voir ». Ils ont ensuite publié un communiqué dans lequel ils s’excuse personnellement contre la député sans toutefois remettre en question leur fiction et le racisme de celle-ci. « Nous avons suffisamment de clairvoyance pour comprendre que la principale intéressée, madame Danièle Obono, ait pu se sentir personnellement blessée par cette fiction. Nous le regrettons et lui présentons nos excuses », écrivent-ils.