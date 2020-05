Les spectacles vivants de la huitième semaine de confinement

Le spectacle vivant restera confiné après le 11 mai, jusqu’à quand ? On en sera plus mercredi. Mais alors, une question pointe le bout de son nez :comment allons-nous nommer cet séquence ?

On commence avec un « jeune public ». La BaZooKa offre une leçon de danse très contemporaine et fort ludique. Un tout public à partir de 6 ans à voir/revoir d’urgence sur le site du Paris Villette. Lien de la captation ici

Vidy Lausane propose de revoir le foutraque, délicieux et rétro 1973 de Massimo Furlan créé au Festival d’Avignon 2010. Sortez les cols pelle à tarte, c’est l’heure de …. l’eurovision!

Pour poursuivre cette sélection, on continue à remonter le temps avec un passage dans les heures de la renaissances. La chorégraphe Gaëlle Bourges a comme fil de conducteur de mettre en mouvement l’histoire de l’art dans un manifeste politique. A mon seul Désir s’empare de La Dame à la Licorne. La captation est en ligne ici. Et notre critique conquise là !

Et on finit cette sélection avec l’une des plus grandes institutions européennes ; la Schaubühne de Berlin propose l’un de ses spectacles à voir en ligne. Certains sont surtitrés en anglais. Ce soir, vous pourrez voir Megalopolis , dirigé et chorégraphié par Constanza Macras.

Visuel : Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)