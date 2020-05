Idir, hommage international pour la world music

Idir, l’artiste, Hamid Cheriet, de son nom civil nous laisse son œuvre. Le samedi 2 mai à 21 h 30 il nous quitte, Toute la culture lègue cet hommage international.

Il est né dans la région qu’on surnomme « Grande Kabylie » en Algérie à Aït Lahcène. Il laisse derrière lui une icône artistique qui proposa au monde le mélange de ses origines au rythme occidental. Lui qui souhaitait d’abord devenir géologue et pourquoi pas trouver du pétrole dans son sol, délivra sa musique, par hasard à Radio Alger, déterrant sa culture berbère. De Rsed A Yidess qui signifie « Que vienne le sommeil », le premier coup de cœur du publique il enregistrera A Vava Inouva (« Mon papa à moi ») dans la foulée. À cette époque, en tant qu’officier dans une petite caserne, il entend ses camarades sifflés ses chansons tout d’abord en Algérie, puis à l’étranger. Sa musique s’écoute de plus en plus.

Les hits de l’époque ? Joe Dassin et « L’été indien », « Hey, lovely lady » de Johnny Hallyday ou encore « J’ai encore rêvé d’elle »… c’est dire, le lyrisme en langue française est dominant, mais, Idir s’impose. Avec A Vava inouva en kabyle il nous fait part des veillés dans les villages des montagnes. Il unit la musique folk des années 1960-70 et la tradition orale des contes et enseignements traditionnels.

« J’ai eu la chance d’avoir une grand-mère et une mère poétesses », indique-t-il au journal Libération le 1 février 2013 « on venait de loin pour les écouter. J’ai baigné dans l’atmosphère magique des veillées où l’on racontait des contes et des énigmes. Dans une société de culture orale, la valeur du mot est immense. La capacité à ciseler les mots, à inventer des images, est aujourd’hui encore très prisée chez nous ».

Fort de son succès planétaire il laisse la scène musicale, comme pour prendre congé du « show business » pendant 10 ans. Il ne s’arrêta pas de se battre pour l’égalité des cultures malgrés tout. Il reviendra en 1992 en passant au New Morning à Paris. Son humanisme musical et personnel ne fera pas défaut, la critique, lui attribuera le statut d’initiateur de la « musique du monde ». Lui qui chantait dans sa langue natale toucha finalement à l’international.

Il confia « j’ai tout aimé de ces manifestations : l’intelligence de cette jeunesse, son humour, sa détermination à rester pacifique […] J’avoue avoir vécu ces instants de grâce depuis le 22 février comme des bouffées d’oxygène. Atteint d’une fibrose pulmonaire, je sais de quoi je parle », samedi 2 mai, l’artiste et l’homme y succomba. Avec sa musique il relia les cultures arabophones et kabylophones dans son pays, et donna sa nostalgie musicale pour tout algérien à travers le monde.

Algerian singer Hamid Cheriet, better known as #Idir, has passed away in France at the age of 70.

He was a leading cultural ambassador for Kabyle and Berber cultures.

