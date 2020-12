Les bons plans du réveillon confiné

Et non, cette année vous ne passerez pas le nouvel an en soirée, concert ou autre orgie de foule. Mais être en petit comité, en famille ou même tout seul ne rime pas forcément avec ennui. Il suffit de s’adapter et de se rappeler que le nouvel an, ça reste le non-évènement par excellence !

Les meilleurs films à regarder

Quoi de mieux qu’un bon film pour finir l’année en beauté ? Le premier feel-good movie que nous vous conseillons est le tant attendu Soul, des studios Pixar, sur Disney +. Une bande son jazzy dans un New York des années 50, que demande-t-on de mieux ? Si toutefois vous préférez rester sur quelque chose de plus classique, nous vous conseillons E.T L’extraterrestre, de Steven Spielberg, qui fait son grand retour sur Netflix le soir du 31. Surtout si vous ne l’avez pas vu ! Pour les plus audacieux, Doctor Sleep, la suite de Shining, de Stanley Kubrick, passera sur Canal + vers 11h du soir. Ce film est le seul que l’auteur du roman, Stefen King, ait salué.

Les meilleures séries

Pour les amateurs de série noire, d’enquêtes et d’épouvante, vous apprécierez sûrement la nouvelle série danoise Equinox, qui sort le 30 décembre sur Netflix. Tirée d’un podcast danois, cette série relate l’histoire d’une jeune femme, traumatisée par la disparition de sa sœur et soumise à des visions inquiétante. De quoi bien vous refroidir dans votre plaid. Pour plus de couleurs et de chaleur, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil à la série La Chronique des Bridgerton, basée sur les romans de Julia Quinn. Entre scandales, mensonges et romance, elle vous emmènera dans l’Angleterre des années 1800, dans une fusion alléchante de Gossip Girl et Downton Abbey.

Cocktail s

Nous vous conseillons, pour finir l’année comme il se doit, de revisiter des recettes classiques de cocktails d’hiver, comme le célèbre Irish Coffee, mêlant subtilement whisky, café et Chantilly (arrosée de poudre de cacao). Ou encore le fameux Expresso Martini. Pour cela, il vous suffit d’1cl de liqueur de cacao blanc, 3cl de liqueur de café et de 3cl de vodka. Rien de mieux pour réchauffer son âme ! Pour ceux qui n’aiment pas le whisky, il reste le bon vieux Grog, appelé aussi tue-la-grippe, mélange de Rhum, de sucre (ou de miel), d’eau chaude et de citron.

Playlists

Enfin, pour un réveillon qui ravit tous les sens, choisissez bien votre playlist de musique ! Pour oublier cette année qui- il faut le dire- mérite de finir, optez pour cette playlist. Une autre pour les plus déprimés et pour ceux qui veulent danser…en voici une rock’n’roll ! Mais vous avez aussi l’opportunité de participer à un concert en ligne depuis chez vous. Tel que celui organisé par les Frivolités Parisiennes en direct du théâtre du Châtelet. Ou encore le concert électro en live streaming de David Guetta. Ces événements sont à retrouver juste ici pour plus de détails.

Visuel : © creative commons