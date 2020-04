Les spectacles à voir ou à entendre en cette troisième semaine de confinement

Comme annoncé, plusieurs papiers recensent les initiatives pérennes : pour l’Opera, la danse contemporaine et le théâtre. Mais pas mal de lieux continuent de jouer le jeu d’une programmation virtuelle, et d’autres font une entrée remarquée. Suivez le guide !

En cette troisième semaine, une vraie bonne nouvelle, le petit bijoux d’Olivier Py, l’Amour Vainqueur, pièce dont le titre annonce la fin, est en ligne. Pour les enfants à partir de 6 ans et pour tout le monde en fait. C’est à voir ici.

Jeudi 26 mars dernier, France 3 diffusait le documentaire de Valérie Müller Danser sa peine sur la création de Soul Kitchen d’Angelin Preljocaj avec des femmes emprisonnées aux Baumettes II à Marseille. Pour ceux qui l’aurait manqué, il est désormais disponible en replay !

Sur Opsis Tv, il est possible de voir l’un des chefs d’oeuvre de Pascal Rambert, Clôture de l’amour. Ce tube théâtral créé en 2011 au Festival d’Avignon a depuis tourné dans le monde entier. Audrey Bonnet et Stanislas Nordey se séparent, mais chacun de leur côté, l’un puis l’autre. A voir sur abonnement à 5’99 € ici.

Le site theatre-contemporain.net propose pour sa part, gratuitement, des captations des grands noms de la mise en scène française : Py, Monouchkine, Braunstein, Jean-Pierre Vincent, Peter Brook… C’est ici.

Et, à voir en 4h30, d’un coup ou bien par bribes, 30 minutes par 30 minutes chaque jour, le monument de Bob Wilson et Philip Glass, Enstein on the beach est en ligne. La captation est celle de la reprise en 2012 -2014

au Théâtre du Châtelet.

Visuel : Christophe Raynaud de Lage