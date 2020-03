Les spectacles de danse à voir en ligne

Si vous ne pouvez plus aller voir de la danse, la danse vient à vous, et même plus, parfois, les chorégraphes jouent les profs !

« Danser en temps de confinement », c’est ce que propose Anne Teresa de Keersmaeker : « créez votre propre version de Rosas danst Rosas avec notre tutoriel Re:Rosas de 2013. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de vous et d’une chaise. »

Le tutoriel complet est disponible sur ce lien, qui comporte quatre vidéos

La chaîne Mezzo permet de revoir quelques ballets contemporains, dont un justement de Anne Teresa. Lundi 23 mars à 08:30 et Samedi 28 mars à 12:30 sur Mezzo vous pourrez, maintenant que vos connaissez l’essence des pas, voir ou revoir l’un des plus beaux chefs d’œuvres de la chorégraphe flamande : Les Six concertos brandebourgeois.

Le site de l’Opera de Paris met en ligne des spectacles et notamment des ballets, Du 13 au 19/04 vous pourrez revoir la magnifique Soirée Robbins (2018), l’occasion de comprendre quel précurseur était le chorégraphe de West Side Story. Prenez date sur votre agenda, ce sera en ligne ici.

Même avant, il y fort fort longtemps quand nous étions libres, nous pouvions regarder les milliers de vidéos de danse sur le site spécialiste Numéridanse TV. Vous pouvez vous promenez par chorégraphe ou par thème, par exemple, féminité.

Cette liste va s’augmenter au fur et à mesure que les initiatives se développent. A suivre.

Visuel : ©Sébastien Mathé / Opéra national de Paris