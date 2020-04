L’agenda cinéma en ligne de la semaine du 1er avril

Avec cette nouvelle semaine de confinement, de nouvelles ressources se mettent en place pour perpétuer un accès à la culture.

Le Festival International du Film d’Aubagne

Débuté ce lundi, et jusqu’au 4 avril, le site internet du festival propose de visionner une grande partie (80%) de sa sélection en ligne. Chaque jour, les films qui devaient être diffusés pour le festival sont accessibles en ligne. Mais attention, seulement pour la journée ! Alors ne perdez pas trop de temps.

A noter : Les films seront accessibles uniquement sur la semaine du festival, soit du 30 mars au 4 avril. Ils seront disponibles uniquement le jour (de 6h à 4h du matin) de la semaine où ils étaient programmés. Les séances seront disponibles gratuitement, il faudra simplement créer un compte utilisateur / e-festivalier. Annulé physiquement comme toutes les manifestations culturelles, le Festival propose une version 2.0 qui se tiendra aux dates initiales – du 30 mars au 4 avril – dans une édition dématérialisée.

Curiosity by Mk2

Le groupe de production et de diffusion lance, à travers son magazine numérique TROISCOULEURS une plateforme en ligne, Curiosity, qui vous offre chaque semaine une sélection de films à voir gratuitement en ligne. Au programme cette semaine : une sélection d’épisodes de Betty Boop, Que la lumière soit, d’Arthur Joffé, Ars, de Jacques Demy, Le Chêne, de Lucian Pintilie, et La Nuit des morts vivants, de George Romero.

Toutes ces œuvres sont accessibles directement depuis le site internet.

My French Film Festival

Le premier festival international de film français, qui a célébré cette année sa dixième édition (du 16 janvier au 16 février) a décidé de lancer une nouvelle édition en ligne, la STAY AT HOME édition. Ce festival, qui cherche à mettre en avant les nouveaux réalisateurs français à travers courts et longs métrage a décidé, face aux circonstances exceptionnelles, d’offrir un accès gratuit à tous les courts métrages sélectionnés au cours des 10 éditions précédentes. Les longs métrages sont également accessible, moyennant finance.

Trënk

La plateforme de documentaires en ligne a vu son nombre de nouveaux abonnés passer de 15 à 60 par jours depuis le début du confinement. Et pour cause ! Cette plateforme propose, en échange de 6 euros par mois (ou 60 euros par an), un accès illimité à de nombreux documentaires de qualités, traitant de tous les sujets. Des plages thématiques, ainsi que des « parcours découvertes » vous aident à vous y retrouver parmis les plus de 700 vidéos proposées. Vous pourrez également y retrouver une partie de la sélection du festival Cinéma du Réel. Vous pouvez également louer les films de manière individuelle.

Et toujours :

UniversCiné, qui propose la location de centaines de films pour moins d’un euro.

Le vidéoclub numérique de Carlotta.

Les ressources en ligne du Forum des images.

Retrouvez toutes les infos dans notre agenda de la semaine dernière !

Visuel : Affiche Le Chêne, Lucian Pintilie ©Mk2