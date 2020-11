Les Regards de l’ICART revient pour sa 3ème édition !

La cérémonie des Regards de l’ICART aura lieu le jeudi 25 février 2021, au cinéma Le Lincoln.

Appel à projet

Vous avez jusqu’au 4 décembre 2020 pour inscrire votre court-métrage, selon les critères d’éligibilité suivants :

Vous avez moins de 30 ans

Votre film dure entre 5 minutes et 20 minutes

Vous avez réalisé votre film après le 1er janvier 2017

Votre film est en français ou sous-titré en français

Inscrivez votre court-métrage sur : www.regardsdelicart.fr

Les regards de l’Icart : c’est quoi ?

La compétition internationale de courts-métrages revient pour sa troisième édition.

Le prix est organisé par des étudiants de 5ème année de l’ICART, l’école du management de la culture et du marché de l’art. Leur volonté est de marquer les esprits cinéphiles avec l’assurance de partager une expérience inédite. L’appel à projet, ouvert aux jeunes cinéastes français et internationaux, a pour but de teinter cette édition si particulière de la dimension sans frontière qu’elle incarne.

Par ailleurs, la compétition ne se restreint pas à un thème défini ni à un genre particulier. Elle se caractérise par la pluralité de ses propositions.

Participer aux Regards de l’ICART est un véritable tremplin pour les jeunes réalisateurs et réalisatrices. C’est en effet l’occasion de présenter un travail abouti à un jury de professionnels du cinéma. Ainsi, les films sélectionnés seront projetés lors d’une soirée le 25 février prochain. Présent à la cérémonie, le jury décernera six prix aux lauréats et lauréates : le Grand Prix du jury, le Prix Coup de Coeur, le Meilleur Scénario, le Meilleur Acteur, la Meilleure Actrice et la Meilleure Musique de Film.

Le ou la lauréate du Grand Prix du Jury recevra un chèque de 1500€ !