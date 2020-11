Les lauréats du prix Femina 2020 dévoilés

Alors que la plupart des autres récompenses littéraires, dont le Goncourt et le Renaudot, ont reporté leur édition en attendant la réouverture des librairies, les lauréats du prestigieux prix Femina pour le roman français et étranger, ainsi que pour la catégorie « essais » ont été dévoilés aujourd’hui.

Succédant ainsi à Sylvain Prud’homme (auteur de Par les routes) l’écrivain Serge Joncour a remporté ce lundi le prix Femina du roman français pour « Nature Humaine »; roman rural dépeignant les mutations de la France à la fin du XXe siècle, à travers le destin d’une famille d’agriculteurs du Sud-Ouest. Quatre ans après avoir remporté le Prix Interallié pour son roman « Repose-toi sur moi » (2016, ed. Flammarion), l’auteur reçoit donc à nouveau un prix littéraire, cette-fois ci décerné par les 22 jurés du magazine Femina.

Côté étranger, le prix a été décerné à l’écrivaine Britannique Deborah Levy pour son diptyque autobiographique, Le Coût de la vie et Ce que je ne veux pas savoir (Editions du Sous-Sol). La romancière, pourtant peu connue en France, y raconte ses années de formation, et sa trajectoire de mère, épouse et écrivain.

Christophe Granger, remporte lui le prix de l’essai, pour Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie (Anamosa). Dans cet ouvrage, l’historien et sociologue mène une réflexion sur la question de la biographie et du destin, à partir de la vie de Kabris, personnage de la fin du 18e siècle, matelot aventureux ayant abandonné son navire pour parcourir les Marquises, l’Extrême-Orient, la Russie et la France, où passera ses derniers jours.

Crédit visuel : logo du prix