Les expos à voir en ce moment

Le paysage culturel retrouve de sa diversité, les musées rouvrent les uns après les autres et les galeries vous invites. Voici une liste des réouvertures de la semaine.

Musée et instituts

PALAIS DE TOKYO

Le palais de Tokyo rouvre ses espaces. Les visiteurs sont invités à découvrir l’œuvre de l’artiste Futura et à voir (ou revoir) dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possible, les expositions prolongées jusqu’au 13 septembre 2020 qui résonnent avec le monde actuel. Le milieu est bleu est un projet de Ulla von Brandenburg totalement inspiré du théâtre, où des rideaux s’ouvrent sur d’autres mondes, Notre monde brûle est un cri d’alerte lancé face aux convulsions du monde et propose un regard engagé sur la création contemporaine depuis le Golfe Persique… Le musée invite aussi à découvrir les artistes Kevin Rouillard et Nicolas Daubanes.

L’Institut d’art contemporain Villeurbanne

Entrée gratuite à l’institut d’art contemporain de Villeurbanne à partir du 2 juin. Facilement accessible en transport en commun depuis Lyon, l’institut vous invite à découvrir « INFANTIA (1894-7231) ». Fabien Giraud et Raphaël Siboni créent une œuvre protéiforme et proposent des hypothèses alternatives à notre passée et notre futur comme autant de possibilités de nous transformer au présent.

Musée des Confluences

Le musée des confluences rouvre aussi ces portes. L’exposition permanente sur le grand récit de l’humanité ainsi que les 4 exposition temporaires Le monde en tête, la donation Antoine de Galbert prolongée jusqu’au 23 août, Prison, au-delà des murs jusqu’au 26 juillet, L’univers à l’envers jusqu’au 1e novembre et Traces du vivant jusqu’au 4 avril 2021 sont accessibles à partir du 2juib. Réservation à l’avance sur le site du musée.

Chanteau de Chambord

Réouverture du Château de François 1er à partir du 5 juin. Les évènements du château sont reportés mais les activités de loisirs (voiturettes électriques, barques, vélos) sont accessibles dès le 5 juin. La réservation des billets se fait sur internet sur http://chateaudechambord.tickeasy.com/ .

Château de Cheverny

Le château de Cheverny réouvre aussi ses portes cette première semaine de juin. Les mesures sanitaires empêchent momentanément quelques activités cependant la visite de l’exposition les Secrets de Moulinsart est de nouveau ouverte et il est aussi possible de parcourir, sans restriction notable, le parc botanique et les différents jardins. Plus d’information ici.

Louvre Lens

Le musée du Louvre Lens est heureux de vous accueillir à nouveau. Un dispositif sanitaire a été mis en place pour permettre des visites sereines et en sécurités (masque obligatoire, gel hydroalcoolique, réduction de la capacité d’accueil.). Le musée et l’exposition Soleil noire sont à découvrir à partir du 10 juin.

CAPC de Bordeaux

L’ouverture du CAPC est prévu pour la fin du moi. Le 27 juin l’institution accueillera de nouveaux le public avec une exposition autour de l’actrice Irma Blank. Pour la première fois, une série de performances historiques de l’artiste seront réactivées avec la complicité d’étudiants d’écoles de théâtre, de danse et de musique du territoire.

Musée marmottant-Monet

Le musée Marmottant-Monnet dans le 16eme arrondissement a rouvert ces portes depuis le 2 juin. Il propose une exposition intitulée « Martine Martine, hommage à Martine et Léon Cligman ». L’exposition rend un hommage à Léon Cligman à l’occasion de son centenaire. Léon cligman a financé avec son épouse Martine Martine la création d’une salle dédiée à la pratique artistique des enfants au sein du musée.

Quai Branly

Le musée rouvre progressivement dès le 9 juin. Le Plateau des collections permanentes, qui présente 3500 œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, selon un parcours géographique sans cloisonnement, sera de nouveau accessible aux visiteurs, ainsi que les expositions temporaires en cours au moment de la fermeture du musée. A savoir, Frapper le fer, l’art des forgerons africains et Helena Rubbinstein, la collection de Madame qui ont donc été prolongées pour s’adapter à la situation.

Galeries

Alors que les grands musées rouvrent que très progressivement, les galeries d’art sont ouvertes et prêtes à accueillir les amateurs aguerris au même titre que tous les publics désireux de découvrir et d’apprendre. Les galeries de Saint-Germain-des-Prés, toutes spécialités et sensibilités confondues, se fédèrent à partir du jeudi 11 juin autour d’une opération intitulée #VisitonsNosGaleries, pour promouvoir leur importance dans le paysage culturel français. L’opération #VisitonsNosGaleries se déroulera du jeudi 11 (avec une nocturne jusqu’à 21h) au dimanche 14 juin (ouverture de 14 à 19h). L’opération a pour objectif de faire mieux connaître les galeries du quartier de Saint-Germain-des Prés.

H Galery – AXEL ROY

Pour sa première exposition personnelle à H Gallery, Axel Roy a souhaité s’appuyer, comme souvent dans son travail, sur un fait scientifique qui sert de base à sa réflexion. 11* 10122 ou L’Énergie du vide est le titre de l’exposition, basé sur une prédiction scientifique apocalyptique. Le vide est perçu comme élément central de son travail, sa réflexion s’articule sur la perception du vide comme une l’expérience.

Vernissage le samedi 6 juin 2020 de 14h à 20h. Pour ce vernissage, la galerie accueillera le public par groupes

de sept personnes, toutes les heures. Inscription à [email protected] . L’exposition se termine le 18 juillet 2020.

193 Gallery

À découvrir du 3 Juin au 31 Juillet à la 193 Gallery l’exposition « A world of abstraction » qui met en avant l’art aborigène. Compte tenu des contraintes sanitaires, aucun vernissage ne sera organisé, mais la galerie est ouverte le samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 12h à 18h. Un catalogue détaillé de l’exposition est disponible sur demande.

