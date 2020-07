L’association Explorer pose le temps des « incertitudes radicales »

Dans le cadre du festival Nouvelles Explorations, rendez-vous culturel de la rentrée à Royan, l’association Explorer réfléchit sur la prospective depuis maintenant deux ans avec le programme Trajectoires. Ils choisissent de s’interroger sur l’incertitude qui nous traverse pour leur premier évènement parisien.

Pour la première fois, le festival Nouvelles Explorations se retrouve à Paris dans le cadre d’un évènement post-Covid pour réfléchir à un futur toujours plus incertain, en partenariat avec Leonard:Paris, la plateforme de prospective et d’innovation de VINCI située dans le 12e arrondissement. La discussion se fera en présence d’Olivier Desbiey (AXA), Saadi Lahlou (Institut d’Etudes Avancées de Paris), Michael Laine (Laboratoire d’économie Dyionisien, Paris 8), Isabelle Lambert (Leonard) et Bettina Laville (Explorer).

Malgré l’existence de différents scenarii, parmi lesquels les 17 Objectifs de développement durable et les rapports des prospectivistes, la crise du coronavirus n’a fait que renforcer le sentiment de fragilité, de précarité, d’incertitudes de l’humanité. Jamais donc le concept d’ « incertitude radicale » n’a été aussi juste. Il s’agira donc d’interroger la manière d’intégrer le progrès, évaluer les probabilités, établir des projets dans ce climat particulier.

Dans la continuité de la réflexion, le festival Nouvelles Explorations abordera le thème « Soigner le monde » dans sa prochaine édition qui aura lieu du 16 au 20 septembre 2020. Sorte de laboratoire d’idées mettant en lien culture et science, le festival sera la première manifestation culturelle de la rentrée qui évoquera l’étrange période que nous avons traversée avec quelques mois de recul.

Après la Covid-19, le temps des incertitudes radicales ? Jeudi 9 juillet de 17h à 19h. Leonard:Paris : 6 Place du Colonel Bourgoin, 75012 Paris. Inscription gratuite et obligatoire ici.

Visuel : © Nouvelles Explorations