L’agenda des vernissages de la semaine du 19 décembre

Alors que les vacances de Noël approche à grands pas, les galeries de Paris et d’ailleurs sont toujours là pour vous offrir de nouvelles expositions à découvrir. Voici l’agenda de la semaine du 19 décembre.

DEMEURE, LE 19/12 A L’ANNEXE, PARIS.

Demeure est une exposition collective qui s’installera, le temps d’une soirée, à l’Annexe. Une occasion pour retrouver ou découvrir les oeuvres de Cyril Debon, Jeanne Mahmoud ou encore Morgane Porcheron. L’exposition aura lieu de 18h à 22h.

QUAND ? Le jeudi 19 décembre de 18h à 22h

OU ? A l’Annexe 117 bis rue d’Avron 75020 Paris

LE DERNIER SOUPER DE CORINE BORGNET, DU 18/12 AU 01/02 A LA GALERIE VALERIE DELAUNAY, PARIS

Cette nouvelle exposition de Corine Borgnet est assez particulière mais s’allie parfaitement à l’ambiance festive des fêtes de fin d’année. Dès le 18 décembre, une grande table dressée, faisant référence au dernier repas du Christ et des apôtres, trônera au coeur de la galerie Valérie Delaunay. Si cette création pourrait être plus en lien avec Pâques qu’avec Noël, l’anachronisme de la mort du Christ avant sa naissance fait tout l’enjeux de l’oeuvre de l’artiste.

QUAND ? Du 18/12 au 01/02

OU ? Galerie Valérie Delaunay, 22 rue du Cloître Saint-Merri, 75004 Paris

HELIOTROPIE DE LUKASZ HUCULAK DU 17 AU 21/12 A LA GALERIE DU CROUS DE PARIS

L’artiste peintre Lukasz Huculak est célèbre pour ses créations autour des éléments naturels, des forêts, du bois. Dans Héliotropie, il montre la difficulté qu’il peut y avoir de dessiner un arbre et de représenter son essence ancestrale. Des créations qui sont inspirés des esquisses de Léonard De Vinci et des recherches botaniques d’Albrecht Dürer pour le résultat saisissant d’une nature insaisissable.

QUAND ? Du 17 au 21 décembre

OU ? A la galerie du Crous de Paris, 11 rue des Beaux-arts 75006 Paris

IN-OUÏ.E : PERFORMANCES ET POESIES, LE 19 DECEMBRE 2019 A L’ALASKA DE RENNES

In-ouï.e : performances et poésie est la première édition d’un évènement artistique organisé par le Collectif Uklukk. Plusieurs artistes ont été conviés pour investir des espaces publiques qui ne sont pas spécifiques à l’art et réaliser une performance poétique. Antoine Bast, Quentin Leclerc, Manon Riet ou encore Angèle Manuali seront présents pour l’occasion.

QUAND ? Le jeudi 19 décembre 2019 de 19h30 à 22h30

OU ? A l’Alaska Brocante et snack, 14 rue Dupont des loges, 35000 Rennes.

© Affiche de l’expositon Heliotropie de Lukasz Huculak